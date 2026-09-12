LUDI TIKET, subota, 62.643 dinara: Majstorija za čistu desetku

Kada odigrate deset parova i zaokružite svih deset, onda je to majstorija za čistu desetku. Jednu takvu napravio je Mozzartov igrač na uplatnom mestu Novi Pazar 4, zaokruživši kvotu 175,72. On je na uplaćenih 310 dinara ostvario dobitak od 62.643 dinara.

Mozzartov igrač je kombinovao parove rukometa, hokeja i fudbala, a ukupan dobitak mu je bio uvećan za 8.170 dinara zahvaljujući sjanom SUPER MULTI BONUSU.

Kako bi vaši tiketi imali još veću sigurnost, pobrinuli su se posebni Mozzart RELAX benefiti. Ova jedinstvena ponuda omogućava igračima da naplate svoje tikete čak i onda kada stvari ne krenu po planu, pretvarajući potencijalno gubitne tikete u dobitne kroz različite opcije zaštite i benefita. Zato je dobro da znate, da vam mečevi sa MR oznakom povećavaju šanse za prolazak odabrane igre, pa tako recimo, ukoliko ste odigrali tip na konačan ishod, a vaš tim povede sa dva gola razlike, tip postaje prolazan, čak i da se u nastavku meča dogodi preokret. Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj tiket, i donese prolaz tamo gde bi na svakom drugom mestu pao.

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