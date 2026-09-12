Propao transfer Rišarlisona u Vasko da Gamu
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 01:21
Brazilac bez rešenog statusa u ovoj sezoni, pošto nije registrovan ni za mečeve Premijer lige
Transfer Rišarlisona u brazilsku Vasko da Gamu je zvanično propao, prenosi britanski BBC. Iako su dva kluba postigla načelni dogovor oko visine obeštećenja za iskusnog napadača, pregovori su prekinuti jer dve strane nisu mogle da se usaglase oko uslova igrača.
Rišarlisonova situacija je dodatno zakomplikovana činjenicom da je izostavljen sa Totenhemovog spiska igrača za nastupe u Premijer ligi ove sezone. Do ovakvog raspleta došlo je neposredno nakon što mu je, poslednjeg dana prelaznog roka u Engleskoj, propao i transfer u Everton vredan 40.000.000 evra, takođe zbog neslaganja oko ličnih uslova.
Izabrane vesti
BBC navodi da trenutno postoji ozbiljan spor između Totenhema i Brazilca u vezi sa preostalih devet meseci njegovog ugovora. Rišarlison navodno razmatra opcije i želi sporazumni raskid saradnje, dok Totenhem sa druge strane ima mogućnost da jednostrano aktivira klauzulu o produžetku ugovora na još godinu dana.
Menadžer Totenhema, Roberto de Zerbi, nije želeo da daje konkretne prognoze o budućnosti Brazilca na konferenciji za medije u petak ujutru, ali se osvrnuo na njegov status. Umesto direktnih kritika, šef stručnog štaba je pojasnio da je u više navrata razgovarao sa igračem i pokušavao da ga ubedi da ostane. Italijan je istakao da izostavljanje Rišarlisona iz takmičarskog tima nije bila ni njegova lična, a ni klupska odluka, već direktna posledica poteza i odluka koje je sam igrač donosio u proteklih mesec i po dana. Menadžer Totenhema je izrazio žaljenje zbog ovakvog epiloga, naglasivši da je situacija mogla da se završi mnogo povoljnije - ostankom igrača u timu, pa čak i potpisivanjem novog ugovora, s obzirom na veliki doprinos koji je napadač imao tokom prošle sezone.