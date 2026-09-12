Propao transfer Rišarlisona u Vasko da Gamu

BBC navodi da trenutno postoji ozbiljan spor između Totenhema i Brazilca u vezi sa preostalih devet meseci njegovog ugovora. Rišarlison navodno razmatra opcije i želi sporazumni raskid saradnje, dok Totenhem sa druge strane ima mogućnost da jednostrano aktivira klauzulu o produžetku ugovora na još godinu dana.

Menadžer Totenhema, Roberto de Zerbi, nije želeo da daje konkretne prognoze o budućnosti Brazilca na konferenciji za medije u petak ujutru, ali se osvrnuo na njegov status. Umesto direktnih kritika, šef stručnog štaba je pojasnio da je u više navrata razgovarao sa igračem i pokušavao da ga ubedi da ostane. Italijan je istakao da izostavljanje Rišarlisona iz takmičarskog tima nije bila ni njegova lična, a ni klupska odluka, već direktna posledica poteza i odluka koje je sam igrač donosio u proteklih mesec i po dana. Menadžer Totenhema je izrazio žaljenje zbog ovakvog epiloga, naglasivši da je situacija mogla da se završi mnogo povoljnije - ostankom igrača u timu, pa čak i potpisivanjem novog ugovora, s obzirom na veliki doprinos koji je napadač imao tokom prošle sezone.