Prvo grend slem finale za Bena Šeltona
Vreme čitanja: 1min | sub. 12.09.26. | 05:08
Mladi teniser posle velike borbe slomio sunarodnika Fransisa Tijafoa
Aleksander Zverev će biti veliki favorit u finalu US opena, gde će pokušati da se domogne svoje druge grend slem titule, ali da bi došao do nje moraće silno da se pomuči, jer će sa suprotne strane imati fantastičnog Bena Šeltona. Mladi teniser, koji je na putu do polufinala rušio Grikspora, Hurkača, Šapovalova, Cicipasa i Alkarasa, u svoje prvo grend slem finale otišao je pobedom nad sunarodnikom Fransisom Tijafoom u četiri seta – 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
Šeltonu je ovo bilo drugo polufinale u Njujorku, nakon što ga je Novak Đoković eliminisao 2023. godine, a nakon prvog seta ništa nije slutilo da će izboriti finale. Pri rezultatu 4:4 izgubio je gem na svoj servis, što je iskusniji protivnik uspeo da iskoristi i povede u pofinalu.
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Međutim, trenutno deveti teniser na svetu je podigao ritam igre, ekspresno preokretnuo rezultat u setovima, a onda u četvrtom bio najkoncentrisaniji kada je bilo najpotrebnije. U pravoj igri živaca nijedan od tenisera nije gubio svoj servis sve do 12. gema, kada je Šelton zaigrao na vrhuncu i iskoristio drugu brejk šansu za plasman u veliko finale.
Meč je trajao tri sata i 18 minuta, ali deliuje da nije upotpunosti iscrpeo mladog tenisera, koji je sačuvao energije i za veliko finale protiv Zvereva. Iza sebe će imati ogromnu podršku publike u Njujorku.