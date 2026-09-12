Prvo grend slem finale za Bena Šeltona

Aleksander Zverev će biti veliki favorit u finalu US opena, gde će pokušati da se domogne svoje druge grend slem titule, ali da bi došao do nje moraće silno da se pomuči, jer će sa suprotne strane imati fantastičnog Bena Šeltona. Mladi teniser, koji je na putu do polufinala rušio Grikspora, Hurkača, Šapovalova, Cicipasa i Alkarasa, u svoje prvo grend slem finale otišao je pobedom nad sunarodnikom Fransisom Tijafoom u četiri seta – 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Šeltonu je ovo bilo drugo polufinale u Njujorku, nakon što ga je Novak Đoković eliminisao 2023. godine, a nakon prvog seta ništa nije slutilo da će izboriti finale. Pri rezultatu 4:4 izgubio je gem na svoj servis, što je iskusniji protivnik uspeo da iskoristi i povede u pofinalu.