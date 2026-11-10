LUDI TIKET (-), utorak, 3.511.591 dinara: Čoveče, previše si iskušavao sudbinu

Ovaj onlajn tiket predstavlja definiciju sportske drame i sportske nesreće u jednom, gde je igrač bio na korak od neverovatnog dobitka od preko 3.500.000 dinara sa uloženih svega 200 dinara. Strategija je bila izuzetno hrabra – gađani su prelazi sa ogromnim kvotama na pet različitih mečeva. Četiri utakmice su prošle savršeno: Sabadelj i Sosijedad 2 su došli X-X (kvota 5,80), Las Palmas je slomio Eldense u drugom poluvremenu za X-1 (kvota 5,50), engleski niželigaši Redič i Piterboro Sport su spakovali X-2 (kvota 6,25), dok su Altamura i Kaveze takođe odigrali nerešeno i na poluvremenu i na kraju za X-X (kvota 5,70).

Bet analiza pokazuje da je pad nastao na naizgled najprivlačnijoj i najvećoj kvoti od čak 15,0 na meču treće italijanske lige između Fođe i Barlete. Tip je bio 2-X, što znači da je Barleta morala da vodi na poluvremenu, a da se utakmica završi nerešeno. Analitički gledano, prvi deo plana je potpuno uspeo jer je na semaforu u prvih 45 minuta stajalo 0:1 za goste. Međutim, umesto očekivanog pritiska Fođe i izjednačenja u drugom poluvremenu koje bi donelo magični X, mreže su u nastavku mirovale. Utakmica je završena rezultatom 0:1, čime je samo jedan gol falio da se zaokruži istorijska ukupna kvota od 17.046,56.