Radi li Motlijev budilnik?

Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 08:37
Moraće američki centar da konačno uđe u ritam ili će se pevati druga pesma
Muku je mučila Crvena zvezda sa centarskom pozicijom od kada je počela sezona, što je očigledno velika boljka većine timova u Evroligi. Kada sagledamo širu sliku, grčki mediji pišu da je i Željku Obradoviću u Panatinaikosu potreban još jedan centar, Fenerbahče je reagovao i doveo Dvajta Pauela, pominje se da bi Kris Silva mogao da pojača Partizan Mozzart Bet, i tako dalje... Učestale su očigledno povrede na poziciji petice, ili ih ima premalo, ili nešto treće, pa i sve zajedno. Kako bilo, ni Zvezdu tako nešto nije zaobišlo na početku ove sezone.
Prve dve partije Džonatana Motlija bile su baš slabe, a on je doveden - i dobro plaćen - da bude prvi centar. Onda se i povredio i nikako da se vrati u ritam ni otkako se oporavio. Ibon Navaro čak ga nije ni poveo u Atinu na meč sa Olimpijakosom, pa je možda vreme da Amerikanac upali alarm i prestane da klikće "snooze" na budilniku jer lako može da se zapeva neka druga pesma oko njega.
Izabrane vesti
Podršku dobija, nije sporno. Neće niko početkom novembra odustati od čoveka koji je doveden da bude prva petica, to je jasno. Makar zasad. Od toliko velikih očekivanja, došlo se do toga da protiv minhenskog Bajerna na skoro +30, imamo situaciju da se igraju akcije za Motlija da poentira za "stotku" i za svoju dušu da se upiše. Dobio je aplauze i ovacije, ali... Nije sve to baš tako bajno. Ne radi se o nekom klincu iz omladinske škole, niti o nekome ko treba da dobije dodatno gorivo tako što će dati koš u poslednjem napadu, kad je utakmica već odlučena.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Možda malo oštrije, ali tako je kako je. Neće niko u novembru da nekog kudi, tera ili da mu stavlja posebne tegove oko nogu i dodatni teret na leđa, ali neka pitanja moraju da se postave. Prvo i osnovno – da li je Džonatan Motli izgubio mesto, ne startnog centra, nego generalno u protokolu, za evroligaške mečeve? Nije ga bilo u Atini, pitanje da li će ga biti u Madridu, kakav je plan i može li da se probudi igrač koji je doveden da bude jedan od nosioca igre?
Pisali smo da kada je dolazio da su motivacija i koncentracija dve glavne stvari koje mora da ima Džonatan Motli u Crvenoj zvezdi, pa čak je i on najavljivao da hoće da pokaže i dokaže da je jedan od najboljih centara Evrolige. Za sada, sudeći po onome što je pokazao u elitnom takmičenju, veće je pitanje da li je uopšte jedan od centara Evrolige? Bez ovog "najboljih". Možda malo surovo, ali tako je trenutno.
Protiv Slovana iz Bratislave odigrao je deset minuta i dao je sedam poena bez promašaja - što je sjajno s obzirom kako je do sada igrao - ali opet je bilo nerezonskih faulova, po koja greška uobičajena i malo kritične odbrane, sve što nije išlo do sada.
Konkurencija je sada baš jaka na centru jer je jasno da je Kristijan Koloko prva petica, zakucan. Ebuka Izundu isto malo škripi, ali za skok i ono što je u odbrani potrebno Crvenoj zvezdi može da iznese ulogu drugog ili trećeg centra. Videćemo i da li će Semi Odželej da ostane da igra peticu kada je to potrebno, a tu je i Patrik Boldvin koji isto može na pet, mada ni on nije u protokolu...
Zato pred put u glavni grad Španije treba videti da li je Džonatan Motli namestio budilnik jer ako se ne probudi u pravom trenutku, ostade on bez uloge.
A to može da povuče i neke druge stvari...