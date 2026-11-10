Radi li Motlijev budilnik?

Podršku dobija, nije sporno. Neće niko početkom novembra odustati od čoveka koji je doveden da bude prva petica, to je jasno. Makar zasad. Od toliko velikih očekivanja, došlo se do toga da protiv minhenskog Bajerna na skoro +30, imamo situaciju da se igraju akcije za Motlija da poentira za "stotku" i za svoju dušu da se upiše. Dobio je aplauze i ovacije, ali... Nije sve to baš tako bajno. Ne radi se o nekom klincu iz omladinske škole, niti o nekome ko treba da dobije dodatno gorivo tako što će dati koš u poslednjem napadu, kad je utakmica već odlučena.

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Možda malo oštrije, ali tako je kako je. Neće niko u novembru da nekog kudi, tera ili da mu stavlja posebne tegove oko nogu i dodatni teret na leđa, ali neka pitanja moraju da se postave. Prvo i osnovno – da li je Džonatan Motli izgubio mesto, ne startnog centra, nego generalno u protokolu, za evroligaške mečeve? Nije ga bilo u Atini, pitanje da li će ga biti u Madridu, kakav je plan i može li da se probudi igrač koji je doveden da bude jedan od nosioca igre?

Pisali smo da kada je dolazio da su motivacija i koncentracija dve glavne stvari koje mora da ima Džonatan Motli u Crvenoj zvezdi, pa čak je i on najavljivao da hoće da pokaže i dokaže da je jedan od najboljih centara Evrolige. Za sada, sudeći po onome što je pokazao u elitnom takmičenju, veće je pitanje da li je uopšte jedan od centara Evrolige? Bez ovog "najboljih". Možda malo surovo, ali tako je trenutno.