LUDI TIKET, utorak, 509.305 dinara: Pola milke uz prelaz X-X!

Ovaj neverovatan i, slobodno se može reći, lucidni tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Loznica 3 u Mozzart kladionici, gde je igrač pokazao vrhunski osećaj za fudbalsku igru pretočenu u veoma rizične tipove. Sa ulogom od svega 100 dinara, sastavljen je tiket sa pet parova iz različitih svetskih i nižih liga – od italijanske Serije C, preko engleskog FA kupa i regionalnih liga, pa sve do kolumbijske druge lige. Ono što ovaj tiket čini apsolutno genijalnim jeste odluka da se na svim utakmicama odigra izuzetno teška i zahtevna igra na nerešen ishod i na poluvremenu i na kraju meča.

Bet analiza ovog tiketa otkriva neverovatnu matematičku preciznost i hrabrost, jer su pogođene izuzetno visoke pojedinačne kvote koje su se kretale od 4,60 pa sve do fantastičnih 6,75 na meču Čelmsford Siti - Ebsflit. Posebno je dramatičan bio meč Plimut Parkvej - Berkhemšted koji je završen rezultatom 0:0, dok su ostali parovi doneli pravu goleadu sa konačnih 2:2 i 1:1, ali uvek uz savršen remi u oba dela igre. Ukupna pogođena kvota iznosila je nestvarnih 4.944,71, što predstavlja pravi analitički podvig i dokaz da se pažljivim odabirom tvrdih i izjednačenih timova može nadmudriti statistika.