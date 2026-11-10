LUDI TIKET, utorak, 509.305 dinara: Pola milke uz prelaz X-X!
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 08:14
I nama je delovalo da je ovo nemoguća misija...
Ovaj neverovatan i, slobodno se može reći, lucidni tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Loznica 3 u Mozzart kladionici, gde je igrač pokazao vrhunski osećaj za fudbalsku igru pretočenu u veoma rizične tipove. Sa ulogom od svega 100 dinara, sastavljen je tiket sa pet parova iz različitih svetskih i nižih liga – od italijanske Serije C, preko engleskog FA kupa i regionalnih liga, pa sve do kolumbijske druge lige. Ono što ovaj tiket čini apsolutno genijalnim jeste odluka da se na svim utakmicama odigra izuzetno teška i zahtevna igra na nerešen ishod i na poluvremenu i na kraju meča.
Bet analiza ovog tiketa otkriva neverovatnu matematičku preciznost i hrabrost, jer su pogođene izuzetno visoke pojedinačne kvote koje su se kretale od 4,60 pa sve do fantastičnih 6,75 na meču Čelmsford Siti - Ebsflit. Posebno je dramatičan bio meč Plimut Parkvej - Berkhemšted koji je završen rezultatom 0:0, dok su ostali parovi doneli pravu goleadu sa konačnih 2:2 i 1:1, ali uvek uz savršen remi u oba dela igre. Ukupna pogođena kvota iznosila je nestvarnih 4.944,71, što predstavlja pravi analitički podvig i dokaz da se pažljivim odabirom tvrdih i izjednačenih timova može nadmudriti statistika.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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Iako je konačni dobitak i čista isplata dostigla fenomenalan iznos od 509.305 dinara, ovaj igrač bi prošao još bolje da je na tiketu imao više parova, čime bi aktivirao čuveni Mozzartov SUPER MULTI BONUS. Ovaj bonus omogućava igračima da drastično uvećaju svoj dobitak u zavisnosti od broja odigranih parova na tiketu, pa je pokupio dodatnih 14.834 dinara u kešu.
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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.