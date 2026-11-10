Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Bolje zaboravite na sve što je bilo

ZAOKRUŽENO

LAS PALMAS – ELDENSE (KI 1, kvota 2,00) – rezultat 2:0

Španska Segunda nam je ovog hladnog novembarskog dana bila u fokusu, pa su i dve utakmice odigrane u ovjkiru 13. kola bile najigranije u MOZZARTU. I dok je susret Sabadelj – Sosijedad završen bez golova, Las Palsma se potrudio da donese sreću i svojim navijačima i našim kladiocima.

HVIDOVRE – ORHUS FREMAD (KI 1, kvota 1,80) – rezultat 3:0

Kec je došao i „klasično“, ali i u MOZZART Relaks modu, to jest tim na koji ste odigrali poveo je sa dva gola razlike i tu je za vas utakmica već bila završena. Što znači da ste čekali do 35. minuta kada je domaćin poveo sa 2:0 na ovom susretu danskih drugoligaša.

PINETO – VIS PEZARO (KI 1, kvota 1,75) – rezultat 1:0

U nedostatku „većih“ utakmica ovog ponedeljka, kladioci su bili primorani da malo dublje zakopaju po svetu sportskog klađenja, pre svega fudbala i da nađu ovakve bisere. U pitanju jE susret 13. kola italijanskih trećeligaša, to jest Serije C.

MUŠUC RUNA – DELFIN (KI 1, kvota 1,75) – rezultat 2:1

Među Top 10 najigranijih tipova dana u MOZZARTU našao se i ovaj jedan, zaista egzotičan, pošto je u pitanju ekvadorski šampionat, i to Grupa za izbacivanje. Domaćin je do zlata važne pobede stigao pogotkom Gonzalesa u 88. minutu.

PRECRTANO

BOTOŠANI – OCELUL (KI 1, kvota 2,25) – rezultat 1:1

Rumuni nisu odmarali ovog prohladnog novembarskog dana, već su odigrali poslednji susret 15. kola tamošnje Lige 1 koji nije doneo mnogo ni klubovima, niti kladiocima. Jurio se ovde kec uz jaku kvotu. Ali, domaćin nije bio ni blizu pošto je do izjedačenja došao u 94. minutu.

PLIMUT PARKVEJ – BERKHEMSTED (KI 1, kvota 1,60) – rezultat 1:1 (2:1 prod)

Igrao se danas jedan susret samog početka novog izdanja najstarijeg aktivnog fudbalskog takmičenja na svetu, FA kupa. Plimut je opravdao mnoga očekivanja i prošao u narednu rundu, mada je to učinio tek nakon produžetka, pošto je gol odluke, delo Nila sa bele tačke, pao u 106. minutu.

FOĐA – BARLETTA (KI 1, kvota 2,05) – rezultat 0:1

Kao što se dva para iz španske Segunde našlo na ovom spisku Top 10 naijgranijih tipova dana u MOZZARTU, tako se isto našlo i dva meča iz ztalijanske Serije C. I kao kod Španaca, rezultat je bio polovičan, to jest jedan kladilački tip je oboren.

SABADELJ – SOSIJEDAD 2 (KI 1, kvota 1,82) – rezultat 0:0

Prazne puške na stadionu De la nova kreu alta na susretu odigranom u okviru 13. runde Segunde. I to baš na susretu koji je skrenuo najviše pažnje među kladiocima ovog ponedeljka u MOZZARTU. Ovde nije mogao da vam pomogne ni svemoćni benefit MOZZART Relax.

TORENSE – LEIRIJA (KI 1, kvota 1,90) – rezultat 2:3

Nije se dalo... Poveo je domaćin već u 26. minutu susreta 10. kola portugalskih drugoligaša, ušao u drugo poluvreme sa 1:0, kada je počelo ludilo. To jest, gost je između 53. i 77. minuta tri puta tresao mrežu i tako, potpuno preokrenuo meč. Drugi gol domaćina stigao je prekasno, tek u sudijskoj nadoknadi.

TEKNICO U. – MANTA (KI 1, kvota 1,40) – rezultat 1:2

Začudo evo i drugog para koji nam stiže iz Ekvadora među MOZZARTOVIH 10 najigranijih tipova dana. Ovaj put nisu drugoligaši, već elita. Ali dok su drugoligaši ispoštovali, ovi iz Lige pro su odigrali nerešeno, te je kladilački tip 1 oboren.