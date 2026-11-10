Najava dana (utorak, 10. novembar): Od EFL Liga trofeja Engleske, do kontinentalnih košarkaških takmičenja

MANSFILD – ČESTERFILD, 20.00

(Fudbal, EFL Liga trofej Engleske)

Mensfild je ubedljivo slavio u FA kupu proteklog vikenda, ali u ovom kupu ima dva vezana poraza i drži dno tabele, zbog čega mu je trijumf neophodan. Sa druge strane, Česterfild igra promenljivo, ali u znatno boljoj poziciji zauzima drugo mesto u grupi i rasterećenije ulazi u ovaj meč.

PLIMUT – SVINDON, 20.00

(Fudbal, EFL Liga trofej Engleske)

Plimut drži drugo mesto u grupi i mora da ide na sva tri boda pred svojim navijačima. Sa druge strane, Svindon je na samom dnu bez osvojenog boda, igra u Engleskoj 4, pa je samim tim nominalno slabija karika na ovom susretu.

BRENDFORD SITI – JORK SITI, 20.30

(Fudbal, EFL Liga trofej Engleske)

Jork Siti je u grupi osvojio samo jedan bod, dok Brendford Siti ima svih šet i gol razliku 6:1. Dakle, domaćin koji igra u Engleskoj 3 se pokazao kao znatno kvalitetniji, pa gosti koji su od njih u nižem rangu takmičenja imaju čega da se pribojavaju.

HAKEN Ž. – ČELSI Ž, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Šveđanke u domaćem šampionatu igraju dobro, ali su zato u Ligi šampiona potpuno podbacile, pa tako do sada imaju samo jedan bod uz gol razliku 1:5. Čelsijeve devojke su na četvrtom mestu, imaju pobede nad Austrijom i Romom, dok su sa Olimpikom odigrale nerešeno. Jasno je da su one favorit.

INTER Ž. – MAN. SITI Ž, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Inter i Mančester Siti igraju derbi četvrtog kola u meču timova koje na tabeli deli samo jedan bod. Italijanski tim želi iskupljenje i povratak na pobednički kolosek nakon što im je Lion naneo prvi evropski poraz u sezoni. Sa druge strane, Građanke stižu u Italiju u sjajnoj formi i punom samopouzdanju posle ubedljivog prvenstvenog trijumfa nad Vest Hemom (5:0).

PSŽ Ž. – BAJERN Ž, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona, žene)

Parižanke na svom terenu žele da iskoriste prednost domaće publike i poprave utisak nakon nedavnih promenljivih igara u domaćem prvenstvu. Sa druge strane, fudbalerke Bajerna stižu u glavni grad Francuske u impresivnom ritmu i sa izvanrednim učinkom u Bundesligi. Tradicija prethodnih duela u elitnom takmičenju naginje na stranu gošći iz Nemačke, pa se očekuje izuzetno dinamičan, neizvestan i taktički napet meč.

MANRESA – BOSNA, 20.30

(Košarka, Evrokup)

Domaćini traže novu pobedu pred svojim navijačima kako bi popravili evropski bilans, oslanjajući se na visok napadački potencijal i prednost domaćeg parketa. Sa druge strane, gosti stižu u Španiju osokoljeni pobedama nad Romom i Bahčešehirom u poslednjih pet kola. Ne zaboravite da je pomenuti tim iz Turske prvi na tabeli grupe D.

BILBAO – ALBA BERLIN, 20.00

(Košarka, Liga šampiona)

Meč predstavlja direktan revanš za dramatičan duel od pre dve nedelje kada je nemački tim slavio na svom terenu sa 103:100. Baskijci pred svojim navijačima imaju ogroman motiv da se osvete za taj poraz i poprave poziciju na tabeli, pre svega oslanjajući se na znatno agresivniju igru koju prikazuju kod kuće. Sa druge strane, gosti iz Berlina traže još jedno efikasno napadačko izdanje kako bi napravili ključni korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja.

SPARTAK SUBOTICA – ŠOLE, 20.00

(Košarka, Liga šampiona)

U borbi za prvu poziciju u grupi F, Subotičani dočekuju francuski tim sa velikim optimizmom nakon što su u prethodnoj rundi slavili na njihovom terenu rezultatom 69:65. Sa identičnim skorom od dve pobede i jednog poraza na obe strane, predstojeći susret ima ogroman rezultatski značaj jer pobedniku širom otvara vrata plasmana u narednu rundu Lige šampiona. S obzirom na to da su rivali ujednačeni, pred domaćom publikom se očekuje još jedan neizvestan i čvrst duel u kojem će odlučivati taktičke nijanse.