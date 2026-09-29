LUDI TIKET, utorak, 370.849 dinara: Majstorija sa Zlatibora
Vreme čitanja: 2min | uto. 29.09.26. | 08:17
Sa samo 150 dinara uloga i uz pomoć SUPER MULTI BONUS-a, uzeo je 20 procenata dodatnog keša i pojačao dobitak za tačno 61.808 dinara
Neverovatan kladilački trijumf zabeležen je na uplatno-isplatnom mestu Zlatibor 1.1, gde je jedan od strastvenih Mozzart igrača sa skromnim ulogom od 150 dinara uspeo da nadmudri svaki maler i inkasira fantastičnih 370.849 dinara. Ovaj vanserijski dobitak ostvaren je zahvaljujući neverovatnoj ukupnoj kvoti od 2.060,28, koja je zaokružila savršen niz od ukupno 11 pogođenih parova. Tiket odigran 28. septembra postao je pravi primer preciznog odabira utakmica širom evropskih liga.
Bet analiza ovog majstorskog tiketa otkriva savršen balans između hrabrih tipova na golove i čistih ishoda na domaćine i goste. Igrač je otvorio pohod efikasnim mečevima, pogodivši igru 3+ na duelima Grafičar - Teleoptik (kvota 1,75) i grčkom okršaju Marko - Panthrakikos Komotini (kvota 2,00). Prava analitička magija viđena je na mečevima španske Segunde i Lige nacija, gde su gađane pobede gostiju koje su bile u ponudi Mozzart RELAX formata – Kasteljon je slavio protiv Leganesa sa 0:2 za kvotu 2.35, a bitno je reći da bi zbog već pomenute Mozzart pogodnosti tip bio prolazan, čak i da je došlo do preokreta nekim ludim spletom okolnosti. Zatim, Francuska u gostima savladala Belgiju rezultatom 0:1, donevši kvotu 1,95. Najveći pojedinačni koeficijent na tiketu iznosio je sjajnih 2,55 na pobedu Loznice protiv Spartaka iz Subotice (2:0), što je dodatno zacementiralo ovaj istorijski dobitak.
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Pored vanserijskog poznavanja fudbala, ključnu ulogu u konačnoj isplati odigrao je i fantastični SUPER MULTI BONUS kladionice Mozzart. Zahvaljujući broju odigranih parova, igraču je obračunat dodatni bonus od 20 procenata, što mu je donelo neverovatnih 61.808 dinara čistog ćara preko osnovnog dobitka. Kada se podvuče crta, ovaj tiket ulazi u anale kao dokaz da se uz vrhunski osećaj i pravu kombinaciju igara sa Zlatibora može stići pravo do zvezda.
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.