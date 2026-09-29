LUDI TIKET, utorak, 370.849 dinara: Majstorija sa Zlatibora

Neverovatan kladilački trijumf zabeležen je na uplatno-isplatnom mestu Zlatibor 1.1, gde je jedan od strastvenih Mozzart igrača sa skromnim ulogom od 150 dinara uspeo da nadmudri svaki maler i inkasira fantastičnih 370.849 dinara. Ovaj vanserijski dobitak ostvaren je zahvaljujući neverovatnoj ukupnoj kvoti od 2.060,28, koja je zaokružila savršen niz od ukupno 11 pogođenih parova. Tiket odigran 28. septembra postao je pravi primer preciznog odabira utakmica širom evropskih liga.

Bet analiza ovog majstorskog tiketa otkriva savršen balans između hrabrih tipova na golove i čistih ishoda na domaćine i goste. Igrač je otvorio pohod efikasnim mečevima, pogodivši igru 3+ na duelima Grafičar - Teleoptik (kvota 1,75) i grčkom okršaju Marko - Panthrakikos Komotini (kvota 2,00). Prava analitička magija viđena je na mečevima španske Segunde i Lige nacija, gde su gađane pobede gostiju koje su bile u ponudi Mozzart RELAX formata – Kasteljon je slavio protiv Leganesa sa 0:2 za kvotu 2.35, a bitno je reći da bi zbog već pomenute Mozzart pogodnosti tip bio prolazan, čak i da je došlo do preokreta nekim ludim spletom okolnosti. Zatim, Francuska u gostima savladala Belgiju rezultatom 0:1, donevši kvotu 1,95. Najveći pojedinačni koeficijent na tiketu iznosio je sjajnih 2,55 na pobedu Loznice protiv Spartaka iz Subotice (2:0), što je dodatno zacementiralo ovaj istorijski dobitak.