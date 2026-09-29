Počinje Evrokup: Đorđević i Obradović napadaju tron; svi se plaše solunskog fronta

Zbog čega će ova sezona Evrokupa biti izuzetno zanimljiva za praćenje? Pa razloga je više. Prvi je taj što će srpska trenerska struka imati solidan broj predstavnika. Drugi, što imamo četiri izuzetno bogate ekipe (PAOK, Aris, Hapoel Jerusalim i Bahčešehir) koje ne kriju da im je želja da što pre zaigraju u Evroligi, i treći što čast ABA lige brane Budućnost, Cedevita Olimpija, Bosna i Kluž.

Poslednjih sezona kvalitet Evrokupa je često znao da se dovede u pitanje. Bilo je timova koji po igračkom kadru, budžetu i reputaciji apsolutno ne zaslužuju da se nađu u pomenutom takmičenju, čak se debatovalo i o tome da li je FIBA Liga šampiona prerasla Evrokup. Međutim ova takmičarska godina donela nam je nekolicinu timova sa evroligaškim ambicijama, pregršt igrača koji su se odlučili na to da se iz elitnog takmičenja "spuste" u Evrokup timove, pa sada sa pravom možemo da kažemo da takmičenje koje danas startuje predstavlja drugo najkvalitetnije na kontinentu.

Kada je reč o trenerskom kadru koji predstavlja Srbiju, biće i te kako šta da se vidi, pa najpre krenimo od ovog segmenta Evrokupa. SAŠA ĐORĐEVIĆ I BAHČEŠEHIR ŽELE TRON Nekadašnji selektor Srbije napravio je dvogodišnji predah od trenerskog posla, a ove sezone predvodiće izuzetno ambiciozan projekat turskog Bahčešehira. Tim iz Istanbula sada već ima kulturu srpskih stručnjaka na klupi, ali deluje da je ovaj put sve podignuto na viši nivo, jer je Saša Đorđević ubedljivo najveće ime koje se našlo u sistemu kluba koji su nekada predvodili Marko Barać i Dejan Radonjić. Napravljena je ekipa koja je za ovaj nivo takmičenja više nego kvalitetna. Zadržana je osnova iz prošle sezone, a to je ubojiti triokoji čine Malakaj Flin, Trevion Vilijams i Mateuš Ponitka. Međutim, ozbiljnost je pokazana potezima na tržištu. Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan U klub su stigli igrači sa evroligaškim iskustvom, kao i oni koji su bili na meti timova iz elitnog društva. Svakako da je najveće pojačanje srpski reprezentativac Aleksa Avramović, koji će igrati u Bahčešehiru kao pozajmljen igrač Dubaija. Na četvorci je iz Bajerna angažovano još jedno dobro poznato lice Ajzea Majk, dok je Bahčešehir uspeo da se izbori za potpis jednog od najboljih skorera u Evropi Markiza Rida. Sve ovo stavlja Đorđevića i njegove momke u najuži krug favorita za titulu, a da je srpski stručnjak već zaveo red i podelio uloge, moglo se videti na premijeri turskog šampionata na kojoj je Bahčešehir bio bolji od šampiona Fenerbahčea. HAPOEL JERUSALIM SA OBRADOVIĆEM I BIVŠIM PARTIZANOVCIMA Hapoel Jerusalim je takođe jedan od timova koji ima najveće ambicije ne samo u ovom takmičenju, već i u bliskoj budućnosti. Klub je temelj novog projekta udario dovođenjem Saše Obradovića, a potom se krenulo i sa atraktivnim pojačanjima. Baš kao Bahčešehir i Hapoel nije štedeo na igrače sa NBA i evroligaškim iskustvom, a jezgro tima činiće veoma poznata imena. Očekuje se mnogo od nekadašnjih igrača Partizan Mozzart Beta Šejka Miltona i Džejlina Smita. Tu su momci koji su bili deo najjače lige sveta Kenet Lofton i bivši saigrač Nikole Jokića Dejvid Rodi, a najnovija akvizicija je Lorenzo Braun.

Ipak, ne ide sve tako glatko za Obradovića i njegove momke. Svakako da je veliki udarac za ekipu teška povreda Džareda Harpera. Dvostrukog MVP-ja Evrokupa neće biti na terenu nekoliko meseci i potrebno je videti kako će se nadomestiti njegov izostanak. Hapoel je bio vrlo siguran na startu sezone u Superkupu protiv Bnej Herclije, ali je jasno da su evropski izazovi nešto sasvim drugo. Ipak, tim iz Jerusalima spada u krug favorita, ali mora to da potvrdi na terenu. PAOK I ARIS NAJOZBILJNIJI KANDIDATI Revolucija je ovog leta stigla u Solun. PAOK i Aris imaju želju ne samo da osvoje Evrokup, igraju Evroligu, već i da potpuno poremete poredak u Grčkoj i okončaju dominaciju Olimpijakosa i Panatianikosa. Neće to biti lako, ali su i jedni i drugi već pokazali kvalitet i da su sposobni za velike domete. Aris je po imenima sigurno najatraktivniji tim u Evrokupu. Na klupi sedi legendarni Vasilis Spanulis, dok se milioni nisu štedeli za prestižna imena. Žuto-crni su se okrenuli proverenim snagama poput Nena Dimitrijevića, Stefana Jovića, Meta Morgana, Adama Mokoke i šampiona Evrope sa Fenerbahčeom Kema Birča. Međutim, mnogo se očekuje od NBA akvizicija Džeremija Robinsona Arla i Erika Lidela. U okršajima sa Crvenom zvezdom videlo se da Aris igra atraktivno, brzu i modernu košarku, a širina i kvalitet rostera svakako su nešto što jednu od dve ekipe iz Soluna stavlja na sam vrh kandidata.