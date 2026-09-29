Počinje Evrokup: Đorđević i Obradović napadaju tron; svi se plaše solunskog fronta
Vreme čitanja: 6min | uto. 29.09.26. | 07:54
Tu su još Nenad Čanak i Bogdan Karaičić, kao i veliki broj timova iz ABA lige
Poslednjih sezona kvalitet Evrokupa je često znao da se dovede u pitanje. Bilo je timova koji po igračkom kadru, budžetu i reputaciji apsolutno ne zaslužuju da se nađu u pomenutom takmičenju, čak se debatovalo i o tome da li je FIBA Liga šampiona prerasla Evrokup. Međutim ova takmičarska godina donela nam je nekolicinu timova sa evroligaškim ambicijama, pregršt igrača koji su se odlučili na to da se iz elitnog takmičenja "spuste" u Evrokup timove, pa sada sa pravom možemo da kažemo da takmičenje koje danas startuje predstavlja drugo najkvalitetnije na kontinentu.
Zbog čega će ova sezona Evrokupa biti izuzetno zanimljiva za praćenje? Pa razloga je više. Prvi je taj što će srpska trenerska struka imati solidan broj predstavnika. Drugi, što imamo četiri izuzetno bogate ekipe (PAOK, Aris, Hapoel Jerusalim i Bahčešehir) koje ne kriju da im je želja da što pre zaigraju u Evroligi, i treći što čast ABA lige brane Budućnost, Cedevita Olimpija, Bosna i Kluž.
Izabrane vesti
Kada je reč o trenerskom kadru koji predstavlja Srbiju, biće i te kako šta da se vidi, pa najpre krenimo od ovog segmenta Evrokupa.
SAŠA ĐORĐEVIĆ I BAHČEŠEHIR ŽELE TRON
Nekadašnji selektor Srbije napravio je dvogodišnji predah od trenerskog posla, a ove sezone predvodiće izuzetno ambiciozan projekat turskog Bahčešehira. Tim iz Istanbula sada već ima kulturu srpskih stručnjaka na klupi, ali deluje da je ovaj put sve podignuto na viši nivo, jer je Saša Đorđević ubedljivo najveće ime koje se našlo u sistemu kluba koji su nekada predvodili Marko Barać i Dejan Radonjić.
Napravljena je ekipa koja je za ovaj nivo takmičenja više nego kvalitetna. Zadržana je osnova iz prošle sezone, a to je ubojiti triokoji čine Malakaj Flin, Trevion Vilijams i Mateuš Ponitka. Međutim, ozbiljnost je pokazana potezima na tržištu.
Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan
U klub su stigli igrači sa evroligaškim iskustvom, kao i oni koji su bili na meti timova iz elitnog društva. Svakako da je najveće pojačanje srpski reprezentativac Aleksa Avramović, koji će igrati u Bahčešehiru kao pozajmljen igrač Dubaija. Na četvorci je iz Bajerna angažovano još jedno dobro poznato lice Ajzea Majk, dok je Bahčešehir uspeo da se izbori za potpis jednog od najboljih skorera u Evropi Markiza Rida.
Sve ovo stavlja Đorđevića i njegove momke u najuži krug favorita za titulu, a da je srpski stručnjak već zaveo red i podelio uloge, moglo se videti na premijeri turskog šampionata na kojoj je Bahčešehir bio bolji od šampiona Fenerbahčea.
HAPOEL JERUSALIM SA OBRADOVIĆEM I BIVŠIM PARTIZANOVCIMA
Hapoel Jerusalim je takođe jedan od timova koji ima najveće ambicije ne samo u ovom takmičenju, već i u bliskoj budućnosti. Klub je temelj novog projekta udario dovođenjem Saše Obradovića, a potom se krenulo i sa atraktivnim pojačanjima.
Baš kao Bahčešehir i Hapoel nije štedeo na igrače sa NBA i evroligaškim iskustvom, a jezgro tima činiće veoma poznata imena. Očekuje se mnogo od nekadašnjih igrača Partizan Mozzart Beta Šejka Miltona i Džejlina Smita. Tu su momci koji su bili deo najjače lige sveta Kenet Lofton i bivši saigrač Nikole Jokića Dejvid Rodi, a najnovija akvizicija je Lorenzo Braun.
Ipak, ne ide sve tako glatko za Obradovića i njegove momke. Svakako da je veliki udarac za ekipu teška povreda Džareda Harpera. Dvostrukog MVP-ja Evrokupa neće biti na terenu nekoliko meseci i potrebno je videti kako će se nadomestiti njegov izostanak. Hapoel je bio vrlo siguran na startu sezone u Superkupu protiv Bnej Herclije, ali je jasno da su evropski izazovi nešto sasvim drugo. Ipak, tim iz Jerusalima spada u krug favorita, ali mora to da potvrdi na terenu.
PAOK I ARIS NAJOZBILJNIJI KANDIDATI
Revolucija je ovog leta stigla u Solun. PAOK i Aris imaju želju ne samo da osvoje Evrokup, igraju Evroligu, već i da potpuno poremete poredak u Grčkoj i okončaju dominaciju Olimpijakosa i Panatianikosa. Neće to biti lako, ali su i jedni i drugi već pokazali kvalitet i da su sposobni za velike domete.
Aris je po imenima sigurno najatraktivniji tim u Evrokupu. Na klupi sedi legendarni Vasilis Spanulis, dok se milioni nisu štedeli za prestižna imena. Žuto-crni su se okrenuli proverenim snagama poput Nena Dimitrijevića, Stefana Jovića, Meta Morgana, Adama Mokoke i šampiona Evrope sa Fenerbahčeom Kema Birča. Međutim, mnogo se očekuje od NBA akvizicija Džeremija Robinsona Arla i Erika Lidela.
U okršajima sa Crvenom zvezdom videlo se da Aris igra atraktivno, brzu i modernu košarku, a širina i kvalitet rostera svakako su nešto što jednu od dve ekipe iz Soluna stavlja na sam vrh kandidata.
Kada je reč o PAOK-u, solunski crno-beli su već igrali neke zvanične utakmice. Na stranu memorijalni turnir u Atini "Pavlos Janakopulos", pobeda nad Partizan Mozzart Betom i tesan poraz od Panatinaikosa, ali zaista deluje da ovaj tim PAOK-a može mnogo.
U polufinalu Super Kupa crno-beli su odigrali izuzetan meč u okršaju sa četom Željka Obradovića i zasluženo slavili. Može se reći da su bili odličan rival i Olimpijakosu u finalu, a sudijski kriterijum im nije bio naklonjen. Italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri odlično je podelio uloge, te tako dao Džediju Osmanu apsolutnu slobodu da šutira iz svih pozicija, što mu ovaj i te kako vraća, dok je kreacija u rukama Nika Kalatesa.
PAOK možda nema atraktivna imena kao Aris, Bahčešehir ili Hapoel iz Jerusalima, ali deluje najskladnije i kao tim čiji igrači iz drugog plana igraju na vrhunskom nivou. Markus Foster je pokazao da je šuterski izuzetno raspoložen, Kajl Aleksander da će mnogo značiti u reketu, a ostali se odlično dopunjuju i imaju uticaj na to da Solunski tim trenutno izgleda kao najozbiljniji od svih pretendenata na tron.
KARAIČIĆ I ČANAK AUTSAJDERI
Balkan Bogdana Karaičića i Lijetkabelis Nenada Čanka nalaze u D grupi u kojoj su još sarajevska Bosna, Bahčešehir, Manresa, Roma, Ulm i PAOK.
Jasno je da su bugarski i litvanski tim predvođeni srpskim stručnjacima u autsajderskom položaju u ovoj konkurenciji i teško je očekivati da mogu da se nađu među četiri ekipe koje će u narednu fazu, pogotovo ako se uzme u obzir da su tu dva tima koja figuriraju za tron.
Svaka pobeda Balkana i Lijetkabelisa, koji ima iskustvo takmičenja na ovom nivou, predstavljaće uspeh za ove klubove, ali teško da jedni ili drugi mogu do poduhvata i plasmana dalje.
OD ABALIGAŠA NAJVEĆE ŠANSE ZA BUDUĆNOST I KLUŽ
Ima ABA liga svoje vedete u Evrokupu, a najveće šanse daju se Budućnosti i Klužu. Trener Podgoričana Andrej Žakelj govorio je o očekivanjima pred sezonu u kojoj deluje da bi Budućnost mogla da napravi iskorak. Prethodne takmičarske godine završene su u osmini finala, a kako se to ne bi ponovilo, tokom leta napravljen je širi i kvalitetniji roster. Ostali su gotovo svi važni igrači iz prošle sezone, izuzev Nikole Tanaskovića, produžen je ugovor sa Džuanom Morganom, dok su klub pojačalI Marijel Šejok, Ajverson Molinar i najzvučnije pojačanje Džastin Smit. Grupa je odgovarajuća, čak je većina timova slabija od Budućnosti i zaista ovo deluje kao lepa prilika za Podgoričane.
Kluž je imao dosta promena tokom leta, ali je bilo dobrih poteza rumunskog tima na tržištu, poput angažovanja Otisa Livingstona, nekadašnjeg NBA igrača Malkolma Hila ili bivšeg člana Crvene zvezde Džavonte Smarta. Rumunski tim nalazi se u nešto težoj grupi od Podgoričana, ali deluje da i u takvoj konkurenciji može da se bori za poziciju koja vodi dalje.
Kada je reč o Cedevita Olimpiji i Bosni, obe ekipe su prave nepoznanice. Već smo rekli da se Sarajlije nalaze u izuzetno teškoj grupi, ali sa sastavom koji je napravljen mogla bi Bosna da uzme skalp i nekim od favorita. Kada je reč o Cedevita Olimpiji, Zmajevi u sezonu ulaze posle neuspešnog Super Kupa Slovenije i sa velikim brojem povreda. Situacija u četi Zvezdana Mitrovića nije idealna i teško da Ljubljančani mogu mnogo u Evrokupu.
EVROKUP, 1. KOLO
Utorak
18.00: (2,25) Neptunas (15,0) Trento (1,80)
19.00: (1,10) Hapoel Jerusalim (23,0) Roštok (8,00)
19.00: (1,35) Tofaš (16,0) Kemnic (3,70)
20.00: (2,65) Le Man (16,0) Aris (1,60)
20.30: (1,25) Venecija (17,0) Frankfurt (4,70)
Sreda
17.30: (2,65) Šiauljaj (16,0) London Lajons (1,60)
18.00: Bahčešehir - Roma SPQR
18.00: (3,00) Riga (16,0) Tortona (1,50)
18.30: (1,35) Lijetkabelis (16,0) Bosna (3,70)
18.30: (1,25) PAOK (17,0) Manresa (4,70)
19.00: (3,70) Šljonsk (16,0) Budućnost (1,35)
19.00: (1,05) Ulm (27,0) BBalkan (11,0)
20.00: (1,60) Napoli (16,0) Burg (2,65)
20.30: (1,50) Burgos (16,0) Cedevita Olimpija (3,00)
21.00: (1,70) Tenerife (15,0) Turk Telekom (2,40)