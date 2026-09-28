Raspad sistema u Turskoj: Navijači tražili ostavku predsednika FS, on napustio stadion

Pored skandiranja, sa tribina je mogla da se čuje ironična pesma "daj nam vilu, Hadžiosmanoglu, daj nam vilu". Nastala je kao odgovor na obećanje predsednika FS da će igrači dobiti luksuzne nekretnine, pošto se tada na području Bodruma gradilo 4.000 vila i premiju za uspeh na SP,

Inače, Hadžiosmanoglu je u centar pažnje dospeo u junu ove godine tokom Mundijala i utakmice u Inglvudu između Turske i Amerike. Tad je pretio prstom i raspravljao se sa navijačima. Ovaj put to nije uradio, da jeste, ko zna šta bi tek onda videli.

Na tapetu se našao i Vinčenco Montela. Italijan je takođe propisno izviždan i traži se da i on ode. Dobio je poverenje da nastavi posao uprkos debaklu na Mundijalu i nije napravio nikakav pomak. Protiv Italije nije mogao da računa na povređene Hakana Čalhanoglua i Kenana Jildiza, međutim, čak i kad ih je imao u sastavu - to nije izgledalo dobro. Nije mu pomoglo ni što je večeras na terenu imao Ardu Gulera, Okrana Kokdžua i Džana Uzuna. Fijasko je bio neminovan posle 20 minuta utakmice.

Posle ovakvog rezultata pitanje koliko će još biti selektor. Sa druge strane, Hadžiosmanoglu verovatno ne mora da brine za svoju poziciju. On je čovek blizak Erdoganu. Otićiće samo ako mu predsednik Turske to bude tražio.