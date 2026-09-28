REZZIME DANA (ponedeljak): Severnoirci i Tunišani upropastili savršen tiket

ZAOKRUŽENO

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA – BURKINA FASO (tip 2, kvota 1,35) – rezultat 0:1

Mučila se Burkina Faso, tešku uspevala da prboje oklop domaćina, ali je na kraju golom u 60. minutu došla do trijumfa.

JAPAN – VENECUELA (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 2:1

Sreća je pomilovala sve one koji su ovde igrali keca. Venecuela je vodila, Japan je brzo uspeo da izjednači. Izgledalo je da meč ide ka nerešenom ishodu, a onda je Ajase Ueda golom iz penala u šestom minutu nadoknade doneo pobedu domaćinu.

ZIMBABVE - DR KONGO (tip 2, kvota 1,67) - rezultat 1:2

Sve je bilo rešeno posle prvih 45 minuta. Držao se Zimbabve nekako u prvih pola sata, ali onda je na scenu stupio individualni kvalitet Joana Vise koji je najpre golom, pa onda asistencijom u nadokandi prvog dela rešio utakmicu

LEGANES - KASTELJON (tip 2, kvota 2,30) - rezultat 0:2

Ne planira Kasteljon da stane. Ljudi melju svakoga na koga nalete. Leganes je poslednja žrtva lidera Segunde. Po gol u oba poluvremena dovoljna da nekadašnji član Primere ostane razoružan.

TURSKA - ITALIJA (tip 2, kvota 2,60) - rezultat 1:4

Kada su Turci minimalcem poraženi od Francuske, a Italijani na svom terenu izgubili 0:2 od Belgije, teško da je u njihovom međusobnom okršaju večeras u Bursi mogao da se predvidi ovakav epilog. Ali, desilo se! Italija je do nogu potukla ekipu Vinćenca Montele, deklasirala je 4:1, a sve je bilo jasno već nakon nepunih pola sata igre kada su Azuri imali ogromnih 3:0.

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ŠVEDSKA – POLJSKA, (tip 1, kvota 2,10) – rezultat 3:1

Raspoloženi će doći Skandinavci, koji su na maksimalne dve pobede. Posle Rumunije (2:1), kod kuće su savladali i Poljsku - 3:1. Sve to nagoveštava odličnu utakmicu na Bilinom Polju.

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RUMUNIJA - BIH (tip 1, kvota 2,45) - rezultat 2:4

Reprezentacija Bosne i Hercegovine trenutno živi svoju najbolju epohu. Preko Italije je stigla do Svetskog prvenstva, gde je prošla grupnu fazu, a sada u B diviziji Lige nacija posle dva gostovanja ima četiri boda. Posle jednog iz Poljske, gde nije bilo golova, iz Rumunije se vraća sa još tri! Domaćin je savladan sa ubedljivih 4:2, pa Zmajevi u odličnom raspoloženju čekaju derbi Grupe 4 protiv Švedske, u petak u Zenici.

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BELGIJA – FRANCUSKA (tip 2, kvota 1,95) – rezultat 0:1

Ne može Belgija da odoli Francuskoj čak ni kad joj se suprotstavi sasvim korektno. Šest utakmica u poslednjih osam godina i svih šest poraza. Punih 45 godina Belgijanci čekaju na slavlje protiv Francuza i čekaće još. Ponovo nisu uspeli. Na stadionu Kralj Boduen u Briselu - 0:1, za maksimalan učinak Zinedina Zidana na uvodna dva meča na klupi dvostrukog prvaka sveta.

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PRECRTANO

S. IRSKA - MAĐARSKA (tip 2, kvota 2,75) - rezultat 0:0

Nije baš da smo očekivali neku lepoticu od utakmice i nismo je ni dobili. Veoma tvrdo i sa malo šansi na obe strane. Severna Irska bila je bliža postizanju jednog gola kojim bi ovaj tip prošao, ali - avaj. Mrka kapa.

TUNIS – BOCVANA (tip 1, kvota 1,20) – rezultat 2:2

Ništa nije bilo dovoljno Tunisu. Ni činjenica da su uspeli da preokrenu rezultat, ni to što su imali 24 šuta ka golu rivala, od čega sedam u okvir. Bocvana je sve izdržala i napravila veliko iznenađenje.