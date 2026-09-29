Crno-beli u Parizu brane svoj novi identitet: Kako usporiti Hifija i ugušiti Parizov ritam?
Vreme čitanja: 6min | uto. 29.09.26. | 09:12
Partizan Mozzart Bet čeka potpuno drugačiji tip protivnika, a ključ će biti da Vildoza i Pajola ponove defanzivni intenzitet iz meča sa Armanijem
Partizan Mozzart Bet je na početku nove evroligaške sezone pokazao nešto što bi moglo da postane jedno od važnijih obeležja novog tima i što, objektivno, dugo nije viđeno. Protiv Olimpije Milano crno-beli su odbranom menjali tok utakmice, terali rivala da troši vreme za organizaciju i pre svega iz agresivnosti Luke Vildoze i Alesandra Pajole dobijali energiju koja im je prošle sezone često nedostajala u kontinuitetu. Već na gostovanju Parizu (TV Arenasport, 20.45) Partizanovu odbranu čeka sasvim drugačiji zadatak.
Ekipa Maksima Lefevra neće pokušavati da igra po pravilima koja su odgovarala Partizan Mozzart Betu protiv Armanija, već da ga uvede u svoj (kontrolisani) haos koji je prethodnih godina znao da obori na pleća čak i najbolje sastave. Pariz igra košarku visokog ritma i uz veliki broj šuteva za tri, često i pre nego što protivnička odbrana uspe potpuno da se postavi, a najveću slobodu u takvom sistemu ima Nadir Hifi, najbolji strelac ekipe i nesumnjivo prva opasnost po koš tima Đoana Penjaroje.
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Hifi je jedan od onih bekova, spremnih da uđu u seriju šuteva bez obzira na nekoliko prethodnih promašaja. Dobro su ga zapamtili u Partizanu minule sezone, jer im je u oba susreta ubacio 20+ poena, a u Beogradu bio jedan od, ako ne i glavni razlog zašto je Partizan svog domaćina deklasirao u krcatoj Beogradskoj areni.
Zato će za njegov "mir" biti zaduženi Luka Vildoza i Alesandro Pajola. Dvojica bekova su protiv Armanija na otvaranju sezone postavili letvicu visoko i nametnuli defanzivni intenzitet koji je na kraju slomio šampiona Italije. Od 12 ukradenih lopti nekadašnji Virtusov dvojac imao je tačno polovinu - Vildoza četiri, Pajola dve. Obojica su radili stvari koje, kako se to popularno kaže, ne mogu da se mere samo statistikom. Pritiskom na loptu terali su protivničke bekove da napade počinju dalje od mesta sa kojih su želeli, usporavali su prvi pas i otežavali ulazak u osnovne akcije. Armani zbog toga dugo nije uspevao da uspostavi kontrolu, a Partizan je iz dobre odbrane dobijao priliku da napada pre nego što se rival postavi. To i jesu postulati Penjarojine filozofije, doduše i dobrog dela predstavnika španske škole košarke.
20.45 (1,75) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,47)
E sad, protiv Pariza neće biti dovoljno samo ponoviti isti nivo agresivnosti. Francuski tim igra brže od Armanija, lakše odustaje od prvobitne akcije i spremniji je da napad završi već u prvim sekundama, sa prvim otvorenim šutem. Kada se posle otvaranja sezone podvlačila crta, kao jedna od zamerki odbrani crno-belih upravo se isticalo to što je protivnik imao dosta otvorenih šuteva. Nije ih realizovao, a u Parizu najviše vole da upravo iz takvih pozicija razbiju svakog ko mu se nađe na putu.
Hifi pritom nije jedini bek koji može da kazni svako kašnjenje. Panatinaikos ga je u prvom kolu zadržao na 11 poena, uz 4/13 iz igre i 1/6 za tri, ali Pariz nije ostao bez drugih rešenja. Tajson Etijen postigao je 17 poena, Džejden Roden 11, dok Sebastijan Erera ostaje ozbiljna pretnja iz drugog plana, čim dobije dovoljno prostora za šut. Hifi je za vikend protiv Nansija povratio samopouzdanje sa 23 poena i pritom je ubacio poslednjih pet poena svog tima u tesnoj pobedi (78:73), potvrdivši koliko brzo može da kazni odbranu kada pronađe ritam.
Vildoza i Pajola zato će morati da ga pritiskaju od prve sekunde, a da pritom vode računa da ne otvore previše prostora ostalima. Obojica mogu da ostanu ispred lopte, dovoljno su agresivni rukama i brzi nogama, dok su na drugom kraju terena dosta podređeni timu. Naročito italijanski plej. Protiv Armanija upisali su po tri asistencije, ali su najveći doprinos dali održavanjem čvrstine odbrane.
NADIR HIFI POSTIŽE VIŠE OD 20,5 POENA – KVOTA 2,29!
Jedna od stvari koje je Pariz "magistrirao" tokom godina je oslobađanje od lopte. Kada Hifi privuče dodatnog čuvara, lopta brzo ide dalje. Recimo, Etijen je protiv Panatinaikosa uzeo deset trojki, Erera sedam, dok je Roden češće išao na prodor i tako dolazio do realizacija. Frank Nilikina sada donosi još jednu, fizički snažnu opciju na spoljnim pozicijama i dodatno proširuje Lefevrovu rotaciju. Zaigrao je za vikend u francuskom prvenstvu, pa bi trebalo da bude u rotaciji i protiv svog nekadašnjeg kluba.
Još jedna velika razlika između Armanija i Pariza je način na koji se napada protivnik. Tim iz Milana je češće pokušavao da uđe u organizovan napad i pronađe željeni raspored na polovini terena, dok Pariz mnogo lakše prihvata situacije u kojima prvobitna akcija ne prođe i igra se često zasniva na brzom prepoznavanju prostora koji se otvori kroz rotacije odbrambene petorke. Takav način igre nije se menjao ni sa trenerima. Posle Tuomasa Isala i Tijaga Splitera ekipu je preuzeo Maksim Lefevr, kojem je to prvi samostalni posao na ovom nivou posle dugog rada u NBA ligi i organizaciji Minesote Timbervulvsa.
Partizanu Parizova košarka ne mora nužno da bude problem, ako bude dovoljno zauzdala ritam utakmice. Opet, Penjarojina ekipa ima dovoljno brzine na spoljnim pozicijama i igrača koji se dobro snalaze na otvorenom terenu, a pre svega Karlika Džonsa da poveže spoljnu i unutrašnju liniju. Problem bi crno-belima mogle da predstavljaju izgubljene lopte, loša selekcija šuta i spor povratak u odbranu, jer Pariz upravo takve situacije koristi da napadne i stigne do lakih, brzih poena. Dovoljno je da jedna od tri pomenute stvari ne funkcioniše kako treba i da nastane problem. Takva je Parizova košarka, a opet, često je baš ta želja za jurnjavom po terenu znala da mu se obije o glavu.
KARLIK DŽONS POSTIŽE VIŠE OD 18,5 POENA –KVOTA 2,41!
Partizan Mozzart Bet u Francusku stiže i sa problemima u unutrašnjoj liniji. Dok svi gledaju ka Kevarijusu Hejsu posle odličnog debija, Derek Vilis će zbog povrede skočnog zgloba odsustvovati oko mesec dana, što je stvorilo prazninu na "četvorci". Uz to ni Žofri Lovernj još nije spreman, pa je Nikola Tanasković praktično jedina raspoloživa opcija na krilnom centru. Zbog toga je Bandža Si angažovan na kratkoročni ugovor. Iskusni krilni centar već je tokom leta trenirao sa ekipom dok su reprezentativci bili odsutni i poznaje Penjarojine zahteve. Poznaje i protivnika, pošto je do leta prošle godine nosio dres Pariza pre odlaska u Oradeu. Njegova uloga biće pre svega da proširi skraćenu rotaciju ako za to bude potrebe i smanji opterećenje na Tanaskovića. Doduše, Penjaroja je taj problem prošle sedmice uspešno rešio sa Arijanom Lakićem, mada je jasno da takav pristup neće biti dovoljan svaki put.
Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket
Ako Vildoza i Pajola uspeju da Hifiju otežaju ulazak u ritam, a Partizan pritom ostane dovoljno disciplinovan prema Etijenu, Rodenu i ostalim šuterima, crno-beli će imati osnovu da kontrolišu utakmicu. Protiv Olimpije su pokazali koliko mogu da utiču na taktičke planove rivala, dok u Parizu tek treba da se vidi mogu li tako i protiv potpuno drugačijeg napada.
EVROLIGA, 2. kolo
UTORAK
18.00 (1,30) Dubai (17,0) Barselona (4,10)
19.00 (2,65) Žalgiris (16,0) Olimpijakos (1,60)
19.00 (1,90) Efes (15,0) Real Madrid (2,10)
19.45 (1,20) Fenerbahče (19,0) Bajern (5,50)
20.00 (1,82) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,35)
20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)
20.30 (1,25) Valensija (17,0) Baskonija (4,70)
20.45 (1,75) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,47)
SREDA
20.05 (1,55) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (2,80)
20.15 (1,03) Panatinaikos (28,0) Asvel (13,00)
*** Kvote su podložne promenama