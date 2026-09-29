Najava dana (utorak, 29. septembar): Liga nacija i večiti na evroligaškoj sceni

ŠPANIJA – HRVATSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Španci su do osme uzastopne pobede stigli znatno teže nego što se očekivalo, pošto ih je Engleska naterala da se dobro pomuče za trijumf od 3:2 prošle subote. U isto vreme, Slaven Bilić je uspešno započeo svoj drugi selektorski mandat na klupi Hrvatske, pošto su Vatreni tokom vikenda nadigrali Češku sa 2:1. Jasno je da je Španija favorit, kao i da će Hrvati protiv svetskog lidera morati da se fokusiraju na odbranu.

ŠKOTSKA – ŠVAJCARSKA, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Škotska i Švajcarska u Glazgovu igraju za prvo mesto u grupi B1 Lige nacija nakon uspešnog starta takmičenja. Dok su Škoti pod vođstvom Sebastijena Pokonjolija ohrabrili navijače dominantnom igrom u remiju bez golova u Sloveniji, izabranici Murata Jakina opravdali su ulogu favorita ubedljivom pobedom nad Severnom Makedonijom (3:0). Sajdžije su ipak favoriti.

SLOVENIJA – MAKEDONIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Slovenija i Severna Makedonija ulaze u meč UEFA Lige nacija opterećene lošom formom i problemima u realizaciji, pri čemu gosti nisu postigli gol na poslednjih pet utakmica. S obzirom na sklonost Slovenije ka remijima na domaćem terenu i neefikasnost Severne Makedonije,ishod može da bude vrlo nepredvidiv, mada je Slovenija svakako kvalitetnija selekcija, a samim tim i bliža pobedi.

FINSKA – BELORUSIJA, 18.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Finska puca od samopouzdanja posle istorijskog terora nad San Marinom (7:0), dok je Belorusija u klasičnom kanalu – vezali su čak 11 takmičarskih utakmica bez trijumfa (pet remija i šest poraza). Ipak, Belorusi retko kada doživljavaju rezultatske katastrofe, pošto je na 12 od njihovih poslednjih 13 mečeva u Ligi nacija prolazila igra 0-2 gola.

BUGARSKA – ESTONIJA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Uprkos lošoj seriji rezultata, Bugarska ulazi kao favorit u meč Lige C Lige nacija protiv Estonije, pre svega zbog tradicije i 38 mesta prednosti na zvaničnoj FIFA rang-listi. Ipak, gosti iz Estonije stižu u znatno boljem raspoloženju i formi, nakon remija sa Islandom. Bugari su pred ovaj susret poraženi od Luksemburga, što je ozbiljan šamar za ovu selekciju.

EFES – REAL MADRID, 19.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Efes je u prvom kolu poražen od Barselone sa 89:82, a zatim je u domaćem šampionatu dokazao da nije malaksao, pošto je savladao Efes sa 95:81. Real je sa druge strane bio lošiji od Dubaija, koji ga je za dlaku dobio sa 78:77. Madriđani su brejk napravili pobedom na otvaranju ACB lige, tako što su savladali Unikahu.

FENERBAHČE – BAJERN, 19.45 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Fener je izdominirao protiv Virtusa i slavio sa 78:68, da bi zatim može se reći ležerno nastupio protiv Bahčešehira i na opšte iznenađenje izgubio sa 98:83. Bajern je u prvom kolu dobio Hapoel sa 84:86, pa zatim u domaćem prvenstvu Albu sa 95:61. Protiv Fenerbahčea u gostima će im biti pakleno teško da dođu do dobrog rezultata.

CRVENA ZVEZDA – HAPEL T. A, 20.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Crvena zvezda igra protiv Hapoela, koji je tokom leta dodatno ojačao tim. Stigli su Zek Ledej, Tomaš Satoranski i nekadašnji igrač Los Anđeles Klipersa Amir Kofi, koji bi trebalo da nadomeste odlaske. Biće to i poseban duel za Krisa Džonsa i Džonatana Motlija, koji će igrati protiv kluba čiji su dres nosili prethodne sezone.

PARIZ – PARTIZAN MOZZART BET, 20.45 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Francuzi su veliki deo pojačanja tražili u najjačoj košarkaškoj ligi, a najzvučnije ime koje je stiglo u Pariz svakako je Ti Džej Voren. Ipak, igračima koji dolaze iz NBA lige često je potrebno vreme da se priviknu na evropsku košarku. Zato ne bi bilo iznenađenje da se crno beli vrate iz Francuske sa pobedom, nakon prvog kola u kom su dobili Olimpiju sa 92:76.