Ostoja Mijailović pričao sa Danteom Egzumom

Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 09:34
Problem je zdrastveno stanje jer u ovom momentu Australijanac teško da može da pomogne Partizan Mozzart Betu
Potraga za adekvatnim pojačanjima Partizan Mozzart Beta za narednu sezonu i dalje traje. Traži se to jedno veliko ime koje će ponovo da pokrene oduševljenje navijača. Za sada to izgleda kao nemoguća misija. Jedno od imena za koje se smatra da bi bilo idealno da se vrati jeste Dante Egzum. Australijanac koji je bio u crno-belom dresu sada već čuvene sezone kada je Partizan umalo otišao na Fajnal for. Prema nezvaničnim saznanjima, Ostoja Mijailović je tokom leta lično kontaktirao Egzuma da proveri kakvi su mu planovi, ali oni se sada isključivo svode na oporavak.
Naime, predsednik Partizana je imao želju da vrati Egzuma, koji je trenutno slobodan igrač, ali problemi sa kolenom zbog kojih je završio sezonu u NBA ligi daleko pre kraja sezone su i dalje aktuelni. Kako sada stvari stoje, Egzum ne bi mogao da igra kada sezona počne i nije realno očekivati da potpiše ugovor za bilo koji klub pre oktobra ili novembra meseca.
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Baš zbog svega navedenog je u ovom momentu teško očekivati da ćemo ponovo videti Egzuma u Partizanu, u koji je došao 2022. godine iz Barselone. Veoma brzo se isprofilisao kao jedan od lidera tadašnje ekipe i jedan od najboljih plejmejkera. Baš zbog svojih partija kod Željka Obradovića u Partizanu, Egzum je sebi obezbedio povratak u NBA ligu, gde je potpisao ugovor sa Dalas Meveriksima. Iako u Teksasu nije pružao partije ni blizu kakve je imao u Partizanu, uspeo je da se zadrži u timu sve do problema sa povredama koje ga prate tokom većeg dela karijere.
Kao što je poznato, pokušan je povratak i Zeka Ledeja. U jednom momentu je izgledalo da je posao blizu realizacije, ali kako trenutno stvari stoje, Ledej je bliži Hapoelu iz Tel Aviva. Od te čuvene ekipe, svi su uglavnom situirani. Matijas Lesor će ponovo igrati za Obradovića u Panatinaikosu, Kevin Panter je pod velikim ugovorom u Barseloni, Aleksa Avramović jeste na izlaznim vratima Dubaija, ali on se sigurno ne vraća u Srbiju, jedini koji trenutno nema klub je Džejms Naneli...
Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola. Sa druge strane, Humsku su napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.