Ostoja Mijailović pričao sa Danteom Egzumom

Potraga za adekvatnim pojačanjima Partizan Mozzart Beta za narednu sezonu i dalje traje. Traži se to jedno veliko ime koje će ponovo da pokrene oduševljenje navijača. Za sada to izgleda kao nemoguća misija. Jedno od imena za koje se smatra da bi bilo idealno da se vrati jeste Dante Egzum. Australijanac koji je bio u crno-belom dresu sada već čuvene sezone kada je Partizan umalo otišao na Fajnal for. Prema nezvaničnim saznanjima, Ostoja Mijailović je tokom leta lično kontaktirao Egzuma da proveri kakvi su mu planovi, ali oni se sada isključivo svode na oporavak.

Naime, predsednik Partizana je imao želju da vrati Egzuma, koji je trenutno slobodan igrač, ali problemi sa kolenom zbog kojih je završio sezonu u NBA ligi daleko pre kraja sezone su i dalje aktuelni. Kako sada stvari stoje, Egzum ne bi mogao da igra kada sezona počne i nije realno očekivati da potpiše ugovor za bilo koji klub pre oktobra ili novembra meseca.