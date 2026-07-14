Najbolji Bogoljub Marković od dolaska u Bakse, dabl-dabl De Laree
Vreme čitanja: 3min | uto. 14.07.26. | 09:51
Kejleb Vilson smanjio broj obrtaja, odlični Kem Buzer
Još nekoliko dana ostalo je do kraja Letnje lige, Bogoljub Marković podigao je radnu temperaturu na optimalan nivo i odigrao zasad najbolju partiju u dresu Milvoki Baksa.
Srpski reprezentativac je u novom porazu, sada od Finiksa (88:95) dobio 27 minuta i za to vreme spakovao 16 poena uz samo osam šuteva (5/8 iz igre), osam skokova, te po jednu asistenciju i blokadu. Imao je odličnu šutersku partiju, ubacio je četiri trojke iz sedam pokušaja, a svedoci dešavanja u Las Vegasu ističu da se u njegovoj igri oseti da je igrao profesionalnu košarku pre dolaska u SAD, da razume “spejsing” odnosno prostor na parketu kada treba da se napadne protivnik, te kako da otvori prostor saigračima i da rotira sa plejmejkerom.
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Marković je u Baksima viđen kao veliki zalog za budućnost, mada s obzirom na odlazak Janisa Adetokunba i ulazak u potpunu rekonstrukciju, moguće je da će dobiti veću minutažu i u sezoni pred nama.
Efikasniji od Markovića u redovima Baksa bio je Brejden Beriz sa 23 poena, uz osam uhvaćenih i šest podeljenih lopti, dok su se u redovima Sansa istakli Kaman Maluač sa 21 poenom i 10 skokova, te Kobi Brea sa 19 poena uz šest trojki iz jedanaest pokušaja.
Nisu se prethodne noći proslavili ni Čikago Bulsi pošto su ubacili samo 63 poena u porazu od Jute (63:80), ali Kejleb Vilson je ponovo privukao veliku pažnju iako je spustio broj obrtaja u odnosu na debitantski nastup. I opet je sam ubacio maltene trećinu poena Bulsa, pošto je za 29 minuta imao 19 poena (8/17 iz igre, 3/8 za tri), te osam skokova, čak pet blokada i dve asistencije. U pobedničkom sastavu zablistao je šampion Razvojne lige sa Grinsboroom Džonas Ajdu. Momak koji na prošlogodišnjem draftu nije izabran imao je 17 poena uz 11 skokova za nepuna 22 minuta u igri.
Odličnu individualnu rolu imao je 34. pik sa ovogodišnjeg drafta Malik Tomas. Bek Klivlenda imao je 35 poena za 30 minuta (14/23 iz igre, 5/9 za tri) u pobedi nad Majamijem (90:73), dok je pažnju na sebe privukao i bek Atlante Kobi Džonson sa 30 poena u trijumfu Hoksa nad Bostonom sa 102:90.
Treći pik sa ovogodišnjeg drafta Kem Buzer ponovo se istakao u dresu Memfisa sa 21 poenom, osam skokova i tri asistencije za 29 minuta. Najbolju rolu u opremi Dalasa ubeležio je španski plejmejker Serhio de Larea. On je za gotovo 30 minuta na parketu imao 16 poena i čak 12 asistencija, uz jedan skok.