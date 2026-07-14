Najbolji Bogoljub Marković od dolaska u Bakse, dabl-dabl De Laree

Još nekoliko dana ostalo je do kraja Letnje lige, Bogoljub Marković podigao je radnu temperaturu na optimalan nivo i odigrao zasad najbolju partiju u dresu Milvoki Baksa.

Srpski reprezentativac je u novom porazu, sada od Finiksa (88:95) dobio 27 minuta i za to vreme spakovao 16 poena uz samo osam šuteva (5/8 iz igre), osam skokova, te po jednu asistenciju i blokadu. Imao je odličnu šutersku partiju, ubacio je četiri trojke iz sedam pokušaja, a svedoci dešavanja u Las Vegasu ističu da se u njegovoj igri oseti da je igrao profesionalnu košarku pre dolaska u SAD, da razume “spejsing” odnosno prostor na parketu kada treba da se napadne protivnik, te kako da otvori prostor saigračima i da rotira sa plejmejkerom.