Jakirović počeo da sklapa premijerligaški Hal: Dogovoren Marko Pašalić za 7.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 09:41
Prvo ozbiljno pojačanje za Tigrove
Pravo malo čudo napravio je Sergej Jakirović (49) proletos, uvevši Hal u Premijer ligu. Sada je pred njim možda još veći izazov - opstati u društvu najboljih. Tigrovima će za takav podvig trebati maltene kompletan novi tim, pa je hrvatski stručnjak odavno krenuo da slaže mozaik.
Do sada, novi premijerligaš doveo je samo iskusnog golmana Džeka Batlenda (33) iz Rendžersa, a prvo pravo pojačanje trebalo bi da bude Marko Pašalić (25). Kako ekskluzivno javlja hrvatski Index, Englezi su postigli dogovor sa MLS ligašem Orlandom, i pitanje je dana kada će nekadašnji omladinac Borusije Dortmund stići na Ostrvo na lekarske preglede.
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Prema istom izvoru, Amerikancima sleduje obeštećenje od oko 7.000.000 evra.
Ukoliko sve bude kako se očekuje, Pašalić će se zapravo ponovo staviti pod Jakirovićevu komandnu palicu, pošto su već sarađivali tokom 2023, dok su zajedno bili u Rijeci. Nema sumnje da su iskusnom strategu potrebni igrači od poverenje, oni na koje će u potpunosti moći da se osloni, kako bi ponovo, u novoj svlačionici svlačionici, uspeo da uspostavi kontrolu.
Marko Pašalić bio je član hrvatskog nacionalnog tima na tekućem Mundijalu. U utakmici sa Panamom bio je starter, dok je protiv Engleske i Gane ulazio sa klupe. Za Orlando je odigrao 52 utakmice, postigao 17 i namestio šest golova.
Zanimljivo da je novac za jednog Hrvata Jakirović obezbedio prodajom drugog. Prošlosezonski prvi golman Ivor Pandur (26) završio je u Rendžersu baš za 7.000.000 evra.