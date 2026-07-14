Jakirović počeo da sklapa premijerligaški Hal: Dogovoren Marko Pašalić za 7.000.000

Pravo malo čudo napravio je Sergej Jakirović (49) proletos, uvevši Hal u Premijer ligu. Sada je pred njim možda još veći izazov - opstati u društvu najboljih. Tigrovima će za takav podvig trebati maltene kompletan novi tim, pa je hrvatski stručnjak odavno krenuo da slaže mozaik.

Do sada, novi premijerligaš doveo je samo iskusnog golmana Džeka Batlenda (33) iz Rendžersa, a prvo pravo pojačanje trebalo bi da bude Marko Pašalić (25). Kako ekskluzivno javlja hrvatski Index, Englezi su postigli dogovor sa MLS ligašem Orlandom, i pitanje je dana kada će nekadašnji omladinac Borusije Dortmund stići na Ostrvo na lekarske preglede.