Ništa od Ledeja u Partizanu, prihvatio je ogromnu ponudu Hapoela iz Tel Aviva
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 09:40
Nekadašnji košarkaš crno-belih potpisao je dvogodišnji ugovor sa Izraelcima
Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva nastavlja da sklapa roster za narednu sezonu, a do novog kapitalnog pojačanja stigli su tako što su direktno pokvarili planove beogradskom Partizanu. Izraelski klub je zvanično potvrdio da je novi član njihove porodice postao iskusni američki krilni centar i nekadašnji ljubimac beogradske publike – Zek Ledej, koji je sa novim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.
Ovaj potpis ostavio je gorak ukus u ustima navijača crno-belih. Naime, Ledej je ovog leta bio jedna od glavnih transfer meta Partizana. Uprava kluba iz Humske poslala je zvaničnu ponudu svom bivšem košarkašu, a u jednom trenutku čitav posao bio je izuzetno blizu realizacije. Navijači su već polako slavili povratak čoveka koji se borio za crno-beli dres, ali je onda usledio hladan tuš.
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Na scenu je stupio Hapoel. Izraelci su pred Ledeja izneli daleko veće i bolje finansijske uslove, ponudivši ugovor koji Partizan jednostavno nije mogao da isprati. Moćni kapital tima iz Tel Aviva još jednom je presudio na evropskom tržištu, odvevši miljenika Grobara u suprotnom smeru.
Prema nepotveđenim informacijama Mozzart Sporta, Partizan je nekoliko puta podizao svoju finansijsku ponudu za Ledeja, ali na kraju jednostavno nije mogao da ispuni želje koje očigledno može predstavnik iz Tel Aviva.
Ledej je samo jedan u nizu košarkaša koji su bili nadomak Partizanu ali na kraju nisu došli ovog leta. Sve je počelo od bizarnog slučaja Armonija Bruksa, tu je bio i Peti Mils, Ošej Briset, kao i još nekoliko imena...
Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola.