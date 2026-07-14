Ništa od Ledeja u Partizanu, prihvatio je ogromnu ponudu Hapoela iz Tel Aviva

Na scenu je stupio Hapoel. Izraelci su pred Ledeja izneli daleko veće i bolje finansijske uslove, ponudivši ugovor koji Partizan jednostavno nije mogao da isprati. Moćni kapital tima iz Tel Aviva još jednom je presudio na evropskom tržištu, odvevši miljenika Grobara u suprotnom smeru.

Prema nepotveđenim informacijama Mozzart Sporta, Partizan je nekoliko puta podizao svoju finansijsku ponudu za Ledeja, ali na kraju jednostavno nije mogao da ispuni želje koje očigledno može predstavnik iz Tel Aviva.

Ledej je samo jedan u nizu košarkaša koji su bili nadomak Partizanu ali na kraju nisu došli ovog leta. Sve je počelo od bizarnog slučaja Armonija Bruksa, tu je bio i Peti Mils, Ošej Briset, kao i još nekoliko imena...

Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola.