Mađari i Gruzini hvataju slamku spasa: Misija - “kako dati gol”

Italijanski stručnjak na klupi naših severnih komšija Marko Rosi za ovaj meč ne računа na desnog beka Bolu Bendeguza koji je povređen protiv Severne Irske, kao ni na štopera Vojvodine Kornela Suča. U konkurenciji za tim su napadač Pakša Jožef Salaj, kao i Rajmund Tot.

20.45: (2,25) Mađarska (3,30) Gruzija (3,30) MOZZZART RELAX

Svestan je Rosi da je njegova selekcija mora bolje.

“Da smo remizirali sa Ukrajinom i odigrali nerešeno sa Severnom Irskom, ti rezultati bi bili zasluženi. Moramo da se poboljšamo. Primili smo gol protiv Ukrajine iz greške i moramo da se popravimo u posedu lopte. Potrebna su nam brža, bolja dodavanja u napadačkoj trećini”, istakao je Rosi.

Odsustvo dvojice najboljih napadača Mađarske Rolanda Salaja i Barnabasa Varge uzima danak. Očekuje se dobra poseta u glavnom gradu na velelepnoj Puškaš areni koja može da primi više od 67.000. Sve oči domaćina uprte su u sjajnog vezistu Liverpula Dominika Soboslaja.

20.45: (1,90) Ukrajina (3,40) Severna Irska (4,30)

I Gruzini su na novom početku sa domaćim stručnjakom Ramazom Svanadzeom koji je zamenio Vilija Sanjola. Imaće prvo gostovanje na klupi. Ne štima sve u taboru Gruzije. Napadaču Villareala Đorđu Mikautadzeu nije se svidela izmena u finišu meča sa Ukrajincima pre četiri dana, pa je burno reagovao.

“Niko nije srećan kada bude zamenjen, ali smo razgovarali. Nema problema sa njim”, rekao je novi kormilar selekcije podno Kavkaza.

I Gruzini kao i Mađari nisu postigli gol u prva dva kola, a Mikautadze bi trebalo da zadrži mesto u špicu, pored neprikosnovenog Hviče Kvarachelije, asa šampiona Evrope Pari Sen Žermena.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 3. KOLO

Petak

GRUPA 2

20.45: (2,25) Mađarska (3,30) Gruzija (3,30) MOZZZART RELAX

20.45: (1,90) Ukrajina (3,40) Severna Irska (4,30)