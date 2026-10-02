Mađari i Gruzini hvataju slamku spasa: Misija - “kako dati gol”
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 11:42
Obračun u Budimpešti (20.45) selekcija koje i dalje poste posle dva kola B divizije Lige nacija. Muke sa napadačima imaju naše severne komšije, a gosti sa nedisciplinom jednog od ključnih igrača, Mikautadzea
Loš početak Mađara u B diviziji Lige nacija, samo bod posle dva kola, bez postignutog gola, doduše uz samo jedan primljeni. Ako žele da se uključe u borbu za prvo mesto i direktan prelazak u krem evropskog fudbala ili makar da budu na drugom mestu koje garantuje baraž, Dominik Soboslaj i drugovi imaju imperativ pobede protiv Gruzije u Budimpešti, na Ferenc Puškaš areni (20.45).
Selekcija podno Kavkaza je neočekivano prošle nedelje smenila Francuza Vilija Sanjola posle poraza od Severne Irske. I Gruzini su očajni u prva dva kola, samo bod, takođe Hviča Kvarchelija i kompanija nisu zatresli mrežu.
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Italijanski stručnjak na klupi naših severnih komšija Marko Rosi za ovaj meč ne računа na desnog beka Bolu Bendeguza koji je povređen protiv Severne Irske, kao ni na štopera Vojvodine Kornela Suča. U konkurenciji za tim su napadač Pakša Jožef Salaj, kao i Rajmund Tot.
20.45: (2,25) Mađarska (3,30) Gruzija (3,30) MOZZZART RELAX
Svestan je Rosi da je njegova selekcija mora bolje.
“Da smo remizirali sa Ukrajinom i odigrali nerešeno sa Severnom Irskom, ti rezultati bi bili zasluženi. Moramo da se poboljšamo. Primili smo gol protiv Ukrajine iz greške i moramo da se popravimo u posedu lopte. Potrebna su nam brža, bolja dodavanja u napadačkoj trećini”, istakao je Rosi.
Odsustvo dvojice najboljih napadača Mađarske Rolanda Salaja i Barnabasa Varge uzima danak. Očekuje se dobra poseta u glavnom gradu na velelepnoj Puškaš areni koja može da primi više od 67.000. Sve oči domaćina uprte su u sjajnog vezistu Liverpula Dominika Soboslaja.
20.45: (1,90) Ukrajina (3,40) Severna Irska (4,30)
I Gruzini su na novom početku sa domaćim stručnjakom Ramazom Svanadzeom koji je zamenio Vilija Sanjola. Imaće prvo gostovanje na klupi. Ne štima sve u taboru Gruzije. Napadaču Villareala Đorđu Mikautadzeu nije se svidela izmena u finišu meča sa Ukrajincima pre četiri dana, pa je burno reagovao.
“Niko nije srećan kada bude zamenjen, ali smo razgovarali. Nema problema sa njim”, rekao je novi kormilar selekcije podno Kavkaza.
I Gruzini kao i Mađari nisu postigli gol u prva dva kola, a Mikautadze bi trebalo da zadrži mesto u špicu, pored neprikosnovenog Hviče Kvarachelije, asa šampiona Evrope Pari Sen Žermena.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 3. KOLO
Petak
GRUPA 2
20.45: (2,25) Mađarska (3,30) Gruzija (3,30) MOZZZART RELAX
GRUPA 4
20.45: (2,95) Bosna i Hercegovina (3,50) Švedska (2,35)
20.45: (1,58) Poljska (4,00) Rumunija (5,90) MOZZART RELAX
Subota
GRUPA 1
20.45: (4,50) Makedonija (3,45) Škotska (1,75)
20.45: (1,33) Švajcarska (5,00) Slovenija (10,0)
***kvote su podložne promenama
Četvrtak
GRUPA 3
Republika Irska - Austrija 2:2 (2:0)
/Parot 12, 45 - Pras 71, Gregorič 77/
Izrael - Tzv. Kosovo 0:0