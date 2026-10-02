Đorđe Petrović napustio reprezentaciju… Zbog prinove

On je dobio voljno kako bi bio uz suprugu u iščekivanju prinove. Verovatno zbog toga Paunović je još pre duela sa Nemačkom u reprezentaciju pozvao Dragana Rosića. Selektor Paunović i dalje na raspolaganju ima trojicu golmana. Pored pomenutog Rosića tu su još Filip Stanković, kao i prvi čuvar mreže Vanja Milinković Savić.

Dan posle utakmice protiv Nemačke, reprezentacija Srbije nastavila je pripreme za predstojeći duel sa Holandijom. Orlovi su u prepodnevnom terminu radili u Sportskom centru Bajerna, podeljeni u dve grupe. Igrači koji su imali veću minutažu protiv ekipe Jirgena Кlopa obavili su oporavak u teretani, dok je grupa koja nije nastupila ili je imala manju minutažu, odradila trening na terenu.

Reprezentacija Srbije u subotu će obaviti zvanični trening od 10 časova, takođe na terenima Bajerna, nakon čega putuje u Ajndhoven. Duel sa Holandijom na programu je u nedelju, 4. oktobra, od 20.45 časova na stadionu „Filips“.