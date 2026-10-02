Đorđe Petrović napustio reprezentaciju… Zbog prinove
Vreme čitanja: 1min | pet. 02.10.26. | 12:38
Orlovi ostali sa trojicom golmana, trenirali u sportskom centru Bajerna
Eho tužne predstave u Minhenu i dalje odvzvanja u ušima ovdašnjih ljubitelja fudbala. Nemačka nas je pobedila (2:0), igrački, blago rečeno, ponizila. I verovatno bi Orlovi bili počišćeni sa terena da na gol crti nije blistao Đorđe Petrović.
Čuvar mreže engleskog Bornmauta imao je sedam odbrana, i bio ubedljivo najjača karika raštimovanog sistema Veljka Paunovića. Dan posle duela na Alijanc Areni Đorđe Petrović je oslobođen daljih obaveza. Tačnije, neće biti na raspolaganju reprezentaciji za poslednji duel ovog mini ciklusa protiv Holandije.
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On je dobio voljno kako bi bio uz suprugu u iščekivanju prinove. Verovatno zbog toga Paunović je još pre duela sa Nemačkom u reprezentaciju pozvao Dragana Rosića. Selektor Paunović i dalje na raspolaganju ima trojicu golmana. Pored pomenutog Rosića tu su još Filip Stanković, kao i prvi čuvar mreže Vanja Milinković Savić.
Dan posle utakmice protiv Nemačke, reprezentacija Srbije nastavila je pripreme za predstojeći duel sa Holandijom. Orlovi su u prepodnevnom terminu radili u Sportskom centru Bajerna, podeljeni u dve grupe. Igrači koji su imali veću minutažu protiv ekipe Jirgena Кlopa obavili su oporavak u teretani, dok je grupa koja nije nastupila ili je imala manju minutažu, odradila trening na terenu.
Reprezentacija Srbije u subotu će obaviti zvanični trening od 10 časova, takođe na terenima Bajerna, nakon čega putuje u Ajndhoven. Duel sa Holandijom na programu je u nedelju, 4. oktobra, od 20.45 časova na stadionu „Filips“.