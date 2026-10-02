Presudan meč za Urbana i Poljsku, Hadži "tera" Levandovskog u penziju

Poljska iz prva dva kola takmičenja u Grupi 4 B Lige nacija ima samo bod i nalazi se na trećem mestu, dok je večerašnji protivnik na stadionu u Varšavi bez bodova i u još težoj poziciji.

Čini se ipak da Jana Urbana ne uzbuđuju priče o eventualnoj smeni.

"Kako se osećam zbog toga što se priča o mojoj budućnosti? Iskreno, čak i bez medijske pažnje, znao sam šta dolazi. U ovoj zemlji živim isuviše dugo da ne bih znao da kad nema rezultata počinju da nailaze prepreke. Nema drugog pristupa ovoj situaciji osim da jednostavno nastavite da radite svoj posao", kaže Urban.

20.45: (1,58) Poljska (4,00) Rumunija (5,90) MOZZART RELAX

Da li pokušava da se rastereti psihološki, ili je u pitanju nešto treće, Urban je ipak vrlo iskren i svestan realnosti.

"Ne osećam kao da se večeras borim za svoj posao. Poraz od Rumunije bi me svakako doveo bliže tome. Kada bih se fokusirao na to, onda ne bih na ono što je važnije. Svi otuda mislimo na meč sa Rumunijom. Pobeda nas vraća u igru", dodao je Urban.

Selektor Poljaka je za ovaj susret precrtao dva imena, pa će Pšemislav Višnjevski i Vojćeh Monka susret posmatrati sa tribina. Poljski mediji najavljuju da će Urban sve karte baciti na napad i da će se osloniti na iskusne igrače, što znači da će ove večeri zaigrati i kapiten, golgeter Robert Levandovski kom bi društvo u napadu morao da pravi Karol Šviderski.

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Rumunima takođe ne ide, posle poraza od Švedske (2:1) usledio je još jedan, od BiH (4:2).

Selektor Georgi Hadži je svakako nezadovoljan, ali ponavlja da je i domaćin u teškoj poziciji, pa tu vidi šansu da njegov konačno odigra bolje.

"Što se tiče meča sa Poljskom, oba tima u teškoj poziciji. Niko od nas se nije kvalifikovao za Svetski kup, nismo počeli dobro ni kampanju Ligi nacija. Zato ćemo se i mi i oni žestoko boriti za pobedu, što obećava vrlo interesantan meč. Trudićemo se da odigramo maksimalno dobro i da pobedimo", zapretio je Hadži.

Problem Rumuna je u špicu, Luis Munteanu je iskrenuo članak na treningu i najverovatnije neće moći da pomogne, pa će napred biti Danijel Birligea, fudbaler Frozinonea.

"Munteanu nije imao sreće, želeo je da šutira i iskrenuo je članak, sada ostaje da vidimo koliko je to ozbiljno. I pored njega imamo dva povređena napadača. Luis je bio spreman, imali smo dakle dodatnu opciju, a sada smo ostali sa Birligeom i iza njega Tanaseom, takva je situacija", žali se selektor Rumunije.

On se osvrnuo i na glavno ime u timu protivnika, napadača Roberta Levandovskog, kog je nazvao "kraljem", ali je dodao i da je dan završetka karijere sve bliži.

"On je kralj, veliki šampion. Leva je Leva, svi ga znaju, ali i on stari. Doći će uskoro taj dan...Bolno je, ali mora to da prihvati. Veliki šampioni znaju kada da završe stvari, a on je šampion. Da mogu da biram, igrao bi za mene, uvek bih ga stavio u tim. Da li će igrati ili ne, ne znam, ali ako igra, bolje je da ne postigne gol", zaključio je Haždi.

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POLJSKA (4-4-2): Bulka - Keš, Bednarek, Kivior, Frankovski - Šimanski, Novak, Zjelinski, Zalevski - Šviderski, Levandovski.

RUMUNIJA (4-3-3): Radu - Kubis, Dragušin, Gita, Raciju - Baluta, Marin, Hadži - Man, Barligea, Tanase.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA

Petak

GRUPA 2

20.45: (2,25) Mađarska (3,30) Gruzija (3,30) MOZZZART RELAX

20.45: (1,90) Ukrajina (3,40) Severna Irska (4,30)