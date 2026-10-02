Povreda pravi problem: Vukčević propušta početak sezone

Problem za srpskog košarkaša jeste centarska rotacija koja je sada prenatrpana u odnosu na prethodne sezone. Više neće Vašington Vizardsi biti pri dnu Istočne konferencije, promenjena su pravila o dobijanju pikova na draftu i 'tenkovanju', zbog čega više ekipe neće namerno gledati da budu među najlošijima. Jednostavno, najlošiji više ne dobijaju najviše pikove na draftu, pa je došlo vreme da se igra košarka i u Vašingtonu.

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Glavni centar svakako će biti Entoni Dejvis, koji u ovom trenutku karijere teško da može da igra na poziciji četvorke koju je uvek najviše voleo, a sa njim je tu i sjajni Aleks Sar, pa bi njih dvojica mogla da igraju i zajedno u startnoj petorci, pa da se rotiraju na visokim pozicijama. Na sve to, stigao je i nekadašnji prvi pik na draftu Diandre Ejton, tako da je konkurencija na centru baš velika.

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

Minuti su baš u vazduhu za Tristana, posebno posle ove povrede, a za ugovor makar ne mora da brine. Nije više na dvosmernom, ima za ovu sezonu garantovanih 3.000.000 dolara, dok već za sledeću Vašington ima timsku opciju.

Kada se oporavi od povrede i ako dobije minute, onda će morati da se pokaže kako bi ostao u Vizardsima.