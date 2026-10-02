Povreda pravi problem: Vukčević propušta početak sezone
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 12:32
Tristan će pauzirati barem četiri nedelje, može da se vrati tek u novembru
Srpski reprezentativac Tristan Vukčević neće moći da pomogne Vašington Vizardsima na početku sezone. Centar Vašingtona doživeo je povredu kuka, zbog koje će morati da pauzira barem četiri nedelje. Tek posle mesec dana će biti ponovo pregledan, pa će se znati kakvo je tačno stanje sa srpskim košarkašem i kada će moći da se vrati na parket.
Neće napustiti trening kamp, ostaće sa ekipom, ali zbog procesa oporavka neće moći ništa da radi, već će pratiti šta se dešava sa timom. Nisu ovo baš dobre vesti za Tristana Vukčevića, kojem je trening kamp baš bio potreban, kako bi se pokazao i dokazao da može da ima barem neke minute naredne sezone.
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Problem za srpskog košarkaša jeste centarska rotacija koja je sada prenatrpana u odnosu na prethodne sezone. Više neće Vašington Vizardsi biti pri dnu Istočne konferencije, promenjena su pravila o dobijanju pikova na draftu i 'tenkovanju', zbog čega više ekipe neće namerno gledati da budu među najlošijima. Jednostavno, najlošiji više ne dobijaju najviše pikove na draftu, pa je došlo vreme da se igra košarka i u Vašingtonu.
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Glavni centar svakako će biti Entoni Dejvis, koji u ovom trenutku karijere teško da može da igra na poziciji četvorke koju je uvek najviše voleo, a sa njim je tu i sjajni Aleks Sar, pa bi njih dvojica mogla da igraju i zajedno u startnoj petorci, pa da se rotiraju na visokim pozicijama. Na sve to, stigao je i nekadašnji prvi pik na draftu Diandre Ejton, tako da je konkurencija na centru baš velika.
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Minuti su baš u vazduhu za Tristana, posebno posle ove povrede, a za ugovor makar ne mora da brine. Nije više na dvosmernom, ima za ovu sezonu garantovanih 3.000.000 dolara, dok već za sledeću Vašington ima timsku opciju.
Kada se oporavi od povrede i ako dobije minute, onda će morati da se pokaže kako bi ostao u Vizardsima.