Novak: Biće naelektrisano protiv Bua, ali imam dobre šanse u Kini

Dobra stvar je za Novaka što je njegov meč poslednji ovog dana takmičenja, dakle igraće u večernjem terminu po lokalnom vremenu i to bi trebalo da mu prilično odgovara. Ipak, jasno je da će Bu imati veću podršku sa tribina, pa će biti zanimljivo videti kako će se Novak snaći u tim okolnostima.

"Nimalo nije zabavno igrati protiv tenisera iz Kine. Siguran sam da će atmosfera biti električna, imaće veliku podršku. Ipak, dopadaju mi se moje šanse kada igram tenis na ovom nivou. Mislim da imam šanse protiv bilo koga. Nadam se samo da ću fizički biti spreman i svež", kaže Novak.

14.35: (1,28) Đoković (3,80) Bu

On takođe dodaje da je jako važno što će igrati u večernjim satima, kada je svežije.

"Hajde da vidimo kako će biti. Uveče je nekako prijatnije, tako je bilo od prvog dana treninga. Loptica pomalo uspori, odskok je niži. To možda odgovara igračima kao što je Bu, koji voli da igra brzo i ravno, agresivno i blizu linije. Gledao sam pomalo kako igra. Naravno, morao sam dosta vremena da posvetim analizi", dodao je Đoković.

Pobednik ovog susreta u četvrtfinalu ide na boljeg iz meča prvog nosioca, Nemca Aleksandera Zvereva i Kineza Šanga Junčenga, koji je dobio specijalnu pozivnicu organizatora za glavni žreb.

U četvrtfinalu je već Rus Karen Hačanov koji je pobedio Slovaka Aleksa Molčana posle 75 minuta igre, 7:5, 6:3. On će za plasman u polufinale igrati sa boljim iz susreta Huberta Hurkača i Artura Gee.

Takođe, pobedu je zabeležio i treći nosilac, Rus Danil Medvedev, ali u meču šesnaestine finala. On je pobedio Španca Pabla Karenja Bustu sa 6:4, 6:2 i u osmini će igrati protiv Nemca Jana-Lenarda Štrufa.

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ATP PEKING

Petak

13.05: (1,65) Hurkač (2,24) Gea

14.35: (1,28) Đoković (3,80) Bu

Subota

04.00: (1,05) Zverev (9,90) Šang

04.00: (1,65) Rubljov (2,249 safijulin

04.00: (1,50) Menšik (2,55) F. Serundolo

05.00: (1,33) De Minor (3,30) Alis

*** kvote su podložne promenama