In memoriam: Predrag Peđa Bojić

Peđa Bojić profesionalnu košarkašku karijeru počeo je 1974. i igrao je do 1990. godine. Nastupao je za Budućnost iz Peći, gde je počeo karijeru u rodnom mestu, zatim za Partizan, IMT, Spartak, OKK Beograd i Mladost iz Zemuna.

Po završetku igračke karijere radio je u košarkaškim institucijama, kao generalni sekretar u Košarkaškom savezu Srbije i direktor takmičenja Prve savezne lige i Košarkaške lige Srbije.

Iza Predraga Bojića ostala su tri sina. Datum i mesto sahrane biće objavljeni naknadno, navodi se na sajtu Košarkaškog saveza Srbije.