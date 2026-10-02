In memoriam: Predrag Peđa Bojić
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Vreme čitanja: 1min | pet. 02.10.26. | 12:26
Preminuo dugogodišnji sekretar Košarkaškog saveza Srbije
Predrag Bojić, dugogodišnji generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, preminuo je u 68. godini, saopštio je KSS.
Kao generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije, u okviru KSJ i KSSCG, radio je u periodu od 2000. do 2004. godine, od 2004. do 2006. je obavljao funkciju generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije i Crne Gore. Od 2006. do decembra 2009. bio je prvi generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije. Bio je direktor Prve savezne lige u sezoni 2006/2007, kao i direktor takmičenja Košarkaške lige Srbije od 2010. do 2013. godine.
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Peđa Bojić profesionalnu košarkašku karijeru počeo je 1974. i igrao je do 1990. godine. Nastupao je za Budućnost iz Peći, gde je počeo karijeru u rodnom mestu, zatim za Partizan, IMT, Spartak, OKK Beograd i Mladost iz Zemuna.
Po završetku igračke karijere radio je u košarkaškim institucijama, kao generalni sekretar u Košarkaškom savezu Srbije i direktor takmičenja Prve savezne lige i Košarkaške lige Srbije.
Iza Predraga Bojića ostala su tri sina. Datum i mesto sahrane biće objavljeni naknadno, navodi se na sajtu Košarkaškog saveza Srbije.