Magično veče Novog Pazara: Matijašević začarao gol, Dikson režirao pad Vojvodine

Dominirao je strelac i asistent Kahim Dikson , a tačku je prvencem u elitnom srpskom rangu stavio Fejsal Mulić . Marko Savić je prvi put bio glavnokomandujući nekog tima u Pazaru, posle polovičnog učinka iz tri susreta s Plavima dok je na sopstvenom bunjištu vodio Voždovac, pančevački Železničar i Čukarički.

Novi Pazar je prekinuo niz od dva poraza i upisao važne bodove za prodor među šest najboljih na tabeli. Na krilima oko 4.500 gledalaca, na pleća je oborena Vojvodina. Zasluženo, iako je od 54. minuta ekipa Strahinje Pandurovića imala igrača manje! Domaćin je u petom kolu Mozzart Bet Superlige slavio rezultatom 2:0 (1:0).

Sa tribinama je Pazarce i ovog puta bodrio Adem Ljajić, a društvo mu je pravio još jedan bivši prvotimac Plavih Emir Azemović. Članovi pazarske navijačke grupe Ekstremi su nezadovoljni terminom odigravanja ispunili obećanje i nije ih bilo na severnoj tribini, uz Torcidu Sandžak. Nezadovoljstvo su na identičan način ispoljili i simpatizeri Stare dame, koji nisu doputovali u Novi Pazar. Novopazarac Erhan Mašović, koji je letos trenirao sa klubom iz rodnog grada čiji dres nije nosio u prošlosti, kao poslednja akvizicija Novosađana ostao je na klupi za rezerve, dok je nekadašnji član mlađih selekcija kolektiva sa Jošanice Ifet Đakovac očekivano zauzeo mesto u gostujućem manevru. Mašović je u 76. minutu dobio priliku debituje. Generalno, nije bilo iznenađenja u startnim postavama. Pazarci su zapretili u 11. minutu. Akciju Dominika Sadija i Džonsona Daude pokušao je da kruniše Mulić, ali je sve to budno pratio oprezni Dragan Rosić. Tri minuta kasnije pas Đakovca za Aleksu Vukanovića i udarac napadača Vojvodine tik pored stative. Erupcija u 18. minutu. Dauda je dobio u duelu Petra Sukačeva, potom poneo loptu i u petercu pronašao strelca Diksona - 1:0.

Samo dva minuta nakon vođstva domaćina opasan napad na suprotnoj strani. Vukanović je glavom uzdrmao stativu, da bi u nastavku Ahmed Hadžimujović izblokirao Dejana Zukića. Sadi je nekih 60 sekundi kasnije iz izgledne pozicije unutar protivničkog šesnaesterca tukao u Rosića. Neke potencijalno opasne situacije u kaznenom prostoru Pazara rešili su defanzivci domaćina, a onda u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena gužva na drugom kraju, kada Tomislav Dadić, Aleksandar Miljković i Mulić nisu uspeli da uguraju loptu u Rosićevu mrežu. Pre odmora još udarac Sukačeva iz solidne pozicije i odbrana Bogdana Matijaševića. Pandurović je na poluvremenu preventivno izvukao odličnog Papu Gadioa, koji je imao žuti karton, a njegova zamena Skima Togbe zadržao se na terenu svega devet minuta. Najpre je Miljković glavom u 49. minutu izborio korner, da bi Togbe u 54. dobio direktan crveni karton posle faula nad Vukanovićem na sredini igrališta.

Pojačala je Vojvodina. Đorđe Crnomarković je iz velike daljine u 55. minutu zaposlio Matijaševića, a u 64. je Savićev rezervista Nardin Mulahusejnović je u 64. minutu naterao Matijaševića da vadi "kestenje iz vatre", pa iz odbitka skoro polomio prečku, da bi Zukić na kraju šutirao pored gola. Mnogo sreće imali su Pazarci. Lazar Ranđelović je u 74. minutu pogodio spoljni deo Matijaševićeve mreže.

I onda - kazna. Munjevita kontra Pazara, lopta džokera Nikole Stankovića za Diksona, koji je asistirao Muliću. Div se ušetao u praznu mrežu - 2:0. Pretila je Vojvodina u 82. i 83. minutu četiri puta preko aduta sa klupe, Milutina Vidosavljevića i Mulahusejnovića, ali je Matijašević ostao nesavladan. Do kraja još šanse za Vošu, preko Lukasa Barosa i Vidosavljevića, uzvratio je na drugoj strani Stanković sa distance. Ostalo je 2:0.