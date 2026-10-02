Gudurić preskače utakmicu Evrolige zbog rođenja ćerke
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Vreme čitanja: 1min | pet. 02.10.26. | 12:59
Supruga srpskog reprezentativca porodila se u petak, zbog čega je dobio voljno
Srpski reprezentativac Marko Gudurić neće nastupiti za Olimpiju Milano u petak uveče protiv Baskonije. Nema drame u redovima italijanske ekipe jer nikakvih problema nema. Vest je najlepša moguća – supruga srpskog košarkaša se porodila i dobili su ćerkicu.
Olimpija Milano kratko se oglasila na društvenim mrežama i saopštila da neće igrati.
"Zbog rođenja ćerke, Marko Gudurić nije u sastavu za večerašnji meč u Vitoriji protiv Baskonije", navodi se.
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Marko Gudurić dobio je najlepše moguće vessti u petak prepodne, kada mu se supruga Aleksandra porodila, drugi put. Prvi put je postao otac u decembru 2021. godine, kada se rodio sin Maksim.
Dobio je sada voljno srpski košarkaš da proslavi sa porodicom i prijateljima, pa će košarka morati da sačeka i trenutno je u drugom planu.
Gudurić je u prve dve utakmice igrao 28 minuta u proseku i beležio je 15,5 poena, 3,5 skokova i 3,5 asistencija po meču za Olimpiju Milano. Italijanski velikan je u prvoj utakmici nove evroligaške sezone poražen od Partizan Mozzart Beta u Beogradu, dok je u drugoj savladao Virtus iz Bolonje u derbiju, košem Devona Hola u poslednjoj sekundi.