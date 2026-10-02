Gudurić preskače utakmicu Evrolige zbog rođenja ćerke

Marko Gudurić dobio je najlepše moguće vessti u petak prepodne, kada mu se supruga Aleksandra porodila, drugi put. Prvi put je postao otac u decembru 2021. godine, kada se rodio sin Maksim.

Dobio je sada voljno srpski košarkaš da proslavi sa porodicom i prijateljima, pa će košarka morati da sačeka i trenutno je u drugom planu.

Gudurić je u prve dve utakmice igrao 28 minuta u proseku i beležio je 15,5 poena, 3,5 skokova i 3,5 asistencija po meču za Olimpiju Milano. Italijanski velikan je u prvoj utakmici nove evroligaške sezone poražen od Partizan Mozzart Beta u Beogradu, dok je u drugoj savladao Virtus iz Bolonje u derbiju, košem Devona Hola u poslednjoj sekundi.