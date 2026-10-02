Buongiorno Italia: Francuska i bez Embapea prejaka za Italiju; zašto može Tonali, a ne Pio Espozito?

Meč u Bursi je pokazao da ideja sa duplim režiserom (Tonalijem i Fađolijem) i Pijom Espozitom kao, slikovito rečeno, sidrom u napadu omogućavaju ubacivanja iz drugog plana bekova (večeras Kajodea i Kalafjorija), ali i Fratezija (večeras najverovatnije Barele).

Mančinijeva Italija je pokazala dva različita lica protiv Belgije i Turske i večerašnji duel na stadionu Sen Deni trebalo bi da pruži odgovor da li je prva ili druga slika o Azurima bila verodostojna. Kao i Zidan , i Mančini je izvršio velike promene između dva meča u Ligi nacija, omogućivši nekolicini igrača da debituju u dresu A reprezentacije, počev od Majkla Kajodea , koji je ostavio ubedljivo najbolji utisak među debitantima.

Rezultatski tesne pobede Trikolora protiv Turske i Belgije ne treba da zavaraju. Francuska je na oba meča stvorila sijaset šansi i polušansi da zatrese mrežu, dozvoljavajući malo ili ništa protivnicima u defanzivnoj fazi. Dodatnu vrednost startnim pobedama Zidana na klupi Francuske daje činjenica da su ostvarene sa dva gotovo kompletno različita tima.

Postoji još jedan detalj koji se kosi sa uvreženim mišljenjem o kvalitetu fudbala u Seriji A. Naime, u Zidanovoj reprezentaciji su čak sedmorica igrača iz Serije A, od startera, golmana Menjana i veznih igrača Rabioa i Konea , do rezervi Dijufa , Kalulua i dvojca iz Koma, čuvara mreže Butea i Da Kunje .

Ipak, na najvećoj proveri će biti odbrana. Bastoni je siguran starter, dok je Mančini još uvek neodlučan da li da potvrdi Skalvinija ili da vrati u tim iskusnog Đanluku Mančinija. U svakom slučaju, Donarumi i paru centralnih bekova biće potrebna pomoć svih saigrača na terenu da odole tranzicijama, pasovima jedan-dva, ubacivanjima i, pre svega, driblinzima Olisea, koji svakim danom postaje sve više praznik za oči. Zato bi malo ko želeo da bude u koži Bastonija i Kalafjorija večeras na stadionu u Sen Deniju.

Mančini, osim nedoumica u odbrani, još nije odlučio da li da vrati Barelu ili da potvrdi Fratezija od prvog minuta. Ista dilema važi i za Sebastijana Espozita i Kena, kao i Vergaru i Maldinija na krilnim pozicijama oko Pija Espozita.

Inače, u italijanskim medijima se vodila velika debata da li treba „cediti“ Pija Espozita ili ga sačuvati za meč sa Turskom sledećeg ponedeljka, sa kojim bi Azuri mogli da zapečate ostanak u elitnoj diviziji Lige nacija. Manje se debatovalo o Tonaliju, koji će jedini uz Espozita odigrati sva tri meča od prvog minuta. Razlog je logičan koliko i banalan: Tonali igra za Totenhem, a Pio za Inter.

Mančini je najavio da njegov tim ne dolazi da se brani. Italijanski selektor nije imao problem da prizna da je Francuska jača, ali to nije razlog da Azuri ne probaju da nametnu svoj stil igre, baziran na posedu lopte, ofanzivnom mentalitetu sa manje kvaliteta od francuskog, ali sa više agresivnosti i snage.

Večerašnji duel nije mogao da prođe bez podsećanja na činjenicu da je Zidan poslednji meč u dresu Trikolora odigrao protiv Italije u finalu Mundijala 2006. godine i njegovog udarca glavom u grudi Marka Materacija. Slučaj je hteo da svoj prvi meč u novoj ulozi u francuskoj reprezentaciji pred domaćom publikom igra upravo protiv Italije.

Zinedin Zidan (©Reuters)

Na konferenciji za novinare i u razgovoru sa italijanskim kolegama Zidan je pokazao zrelost: s jedne strane je naglasio da nema osvetnički naboj zbog izgubljenog finala i neslavnog završetka igračke karijere, ali je podvukao da je upravo to finale u Berlinu pre 20 godina jedan od ključnih razloga zašto je toliko želeo da postane selektor Francuske. Podsetimo, Zidan je strpljivo čekao od 2021. godine da Dešan oslobodi mesto. U prethodnih pet godina Zizu je imao seriju ponuda, čak i veoma unosnih, ali ih je sve odbijao jer je želeo da bude slobodan kada se oslobodi mesto na klupi Galskih petlova.

Statistike kažu da Italija ima mnogo bolji skor u duelima sa Francuskom. Dve selekcije su ukrstile koplja 41 put (Italijani su samo protiv Švajcarske odigrali više mečeva, 62), Azuri su pobedili 19 puta, Francuzi 12, a deset mečeva je završeno remijem.

Ipak, treba napomenuti da je Francuska izgubila samo dva od poslednjih 15 duela sa Italijom, a da je na poslednjih pet zabeležila četiri pobede. Pomenuti rezultatski trend objašnjava i trenutnu razliku u kvalitetu igrača dve selekcije. Međutim, draž fudbala je u tome što je jedan od retkih sportova gde bolji često rizikuje da izađe kao poraženi.

U tom smislu valja podsetiti da je Italija odigrala svoj najbolji meč od osvojene titule prvaka Evrope u Londonu 2021. godine upravo protiv Francuske, ali ne na Stad de France, već na Parku prinčeva. Azuri Lučana Spaletija su u septembru 2024. godine pobedili Francusku 3:1, kreirajući iluziju da je Spaleti pronašao čarobnu formulu.

Zidan je kao igrač četiri puta igrao protiv Italije i kuriozitet je da je svaki put utakmica nakon 90 minuta završena nerešeno, s tom razlikom da je na Mundijalu ’98. prošla Francuska u četvrtfinalu na penale, 2000. na Evropskom prvenstvu Francuzi su pobedili zahvaljujući tzv. zlatnom golu, a Italijani su bili bolji sa bele tačke u pomenutom finalu u Berlinu 2006.

Na drugoj strani, Italija će igrati peti put na Stad de France. Protiv Francuza su dva puta izgubili, ali su na Evropskom prvenstvu 2016. ostvarili jedno od najvećih iznenađenja: pobedili su Španiju sa 2:0, sa Antonijem Konteom na klupi.

FRANCUSKA 4-3-3: Menjan – Kunde, Žake, Upamekano, Trufer – Šerki, Kone, Rabio – Olise, Dembele, Due

ITALIJA 4-3-3: Donaruma – Kajode, Skalvini (Mančini), Bastoni, Kalafjori – Barela (Fratezi), Tonali, Fađoli – Vergara (Maldini), Pio Espozito – Sebastijano Espozito (Ken)

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 3. KOLO

Petak

GRUPA 1

20.45: (1,60) Belgija (4,20) Turska (5,50) MOZZART RELAX

20.45: (1,50) Francuska (5,00) Italija (6,00) MOZZART RELAX