Previše nervoze u Humskoj

Vreme čitanja: 7min | sre. 11.11.26. | 10:25
Broj kartona, reakcije igrača, pa i trenera sugerišu da dosta toga u Partizanu ne funkcioniše kako bi trebalo
Ništa u Humskoj ne funkcioniše kako bi trebalo. Ni organizacija kluba, ni učinak na terenu, ni odnosi u svlačionici. Koliko god se ljudi u Partizanu upirali da predstave kako je stanje redovno, podaci ih demantuju.
Od letos do danas na crno-beloj strani Topčiderskog brda zabeleženo je toliko problema da ih je teško sve pobrojati, ali su osim igračkih i rezultatskih uočljivi i u ponašanju. Naravno da fudbal nije religija, niti se na stadion dolazi kao u crkvu, niko ne zahteva od fudbalera, trenera i rukovodilaca da budu cvećke, ali su granice pristojnosti i lepog ponašanja srušene i kada je ta crvena linija jednom pređena, teško je oteti se utisku da i to nije jedan od generatora problema u kojima klub obitava.
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Prošla sedmica je ponudila potporu takvim ocenama. Najpre je u Valjevu, za vreme početne faze Kupa Srbije protiv Budućnosti, trener Aleksandar Stanojević više puta nervozno reagovao i nekoliko dana kasnije obrazložio postupke sudijskim odlukama koje mu se nisu svidele, da bi u nedelju uveče, čim je arbitar odsvirao kraj susreta sa Mačvom, Radosav Petrović ušao u klinč sa Nemanjom Glušicom i njegovim saradnicima.
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To su dodatni znaci nervoze koja stanuje u klubu mesecima, možda čak i godinama, a niko ne radi na tome da ona nestane. Naprotiv, povlađivanje pojedincima i okretanje glave od stvarnih problema i jeste dovelo Partizan do faze u kojoj se jedan čelnik i jedan prvotimac tuku – iako je to kasnije pokušano da se zataška – a kada su to igrači saznali, nikog nije iznenadilo što je Demba Sek nasrnuo na Nikolu Čumića i zbog toga privremeno odstranjen iz ekipe. Podsećamo da je još ranije sličnu disciplinsku meru zbog niza postupaka tadašnji trener Saša Ilić izrekao Ibrahimu Zubairuu, kao i da je bilo još sporadičnih incidenata koji nisu dospeli u javnost.
Ono što su svi mogli da vide jeste napetost onih koji bi na osnovu funkcija trebalo da budu među mirnijima. Na primer, tokom duela sa OFK Beogradom isključen je predstavnik kluba Milan Milijaš, za vreme večitog derbija pocrveneli su tadašnji pomoćni trener Ljubiša Ranković i sportski direktor Radosav Petrović, koji je, ako se analiziraju preostale utakmice, skoro na svakoj gestikulirao sa klupe kao da je navijač, a ne funkcioner. Na taj način se šalje loša poruka ekipi.
Sve to garnirano je povećanim brojem žutih kartona. U atmosferi nestabilnosti, kada klub nije zdrav i kada se ne zna ni šta će biti sutra, igrači postaju nervozni i njihove reakcije su ponekad preterane. Tako se povećao broj žutih kartona koje su fudbaleri Partizana dobili ove sezone u poređenju sa istim periodom lane. Od početka ciklusa, računajući letnje kvalifikacije, prvenstvene i kup utakmice, crno-beli su sankcionisani 47 puta. Minule sezone na istom uzorku mečeva broj javnih opomena je bio znatno manji (35).
Možda je najdrastičniji primer Milan Vukotić. Reprezentativac Crne Gore važi za odmerenog momka, pitomog, prijatnog, fer igrača i kolegu, međutim, od letos do danas zaradio je čak pet žutih kartona, a usput je i isključen u Surdulici, tako što je, prema oceni sudije, opsovao Srđana Jovanovića i u razmaku od samo nekoliko sekundi poslat u svlačionicu. Do ove faze prošle sezone Vukotiću je pokazan jedan jedini žuti karton.
Drugi fudbaler koji na ovaj način skreće pažnju jeste Demba Sek. Za početnih 20 utakmica otkako je stigao iz Torina zaradio je jedan jedini žuti karton – tokom poraza na Banovom brdu, koji je označio rastanak sa Srđanom Blagojevićem – a na 16 mečeva ove sezone tri žuta, uz isključenje u Šapcu kada je stavio šaku oko vrata fudbalera Mačve.
Kada se pogleda statistika, crno-beli imaju više isključenja u prvom mandatu Srđana Blagojevića nego u ovoj sezoni (5:4), ali valja podsetiti kako su ti crveni kartoni zarađeni. Vanja Dragojević i Marko Milošević su pocrveneli po okončanju penal-serije sa AEK-om iz Larnake kada su se u klinču najpre našli Đorđe Ivanović i Stefan Petrović, da bi na kraju bio sankcionisan i pomoćni trener Dejan Fijala. Kada je sve već bilo rešeno u dvomeču sa Oleksandrijom, usled drugog žutog kartona van terena je morao Aranđel Stojković; Vukašin Đurđević je zaradio dva žuta za vreme prvog meča sa Hibernijanom, a Nikola Simić tokom revanša u Edinburgu, s tim da su obojica pravila faulove i te greške mogu se pripisati njihovim godinama ili neiskustvu.
Dakle, uglavnom je sve bilo u žaru borbe. Ove sezone Aleks Zeković je na sličan način pocrveneo protiv IMT-a, Mario Jurčević je isključen u Pančevu, što je posledica igre i startova, dok su crveni kartoni Vukotiću i Seku posledica nervoze.
A ona stiže sa vrha. Širi se poput koncentričnih krugova i stiže do svlačionice koja je često refleksija stanja u klubu.