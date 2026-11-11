Previše nervoze u Humskoj

Prošla sedmica je ponudila potporu takvim ocenama. Najpre je u Valjevu, za vreme početne faze Kupa Srbije protiv Budućnosti, trener Aleksandar Stanojević više puta nervozno reagovao i nekoliko dana kasnije obrazložio postupke sudijskim odlukama koje mu se nisu svidele, da bi u nedelju uveče, čim je arbitar odsvirao kraj susreta sa Mačvom, Radosav Petrović ušao u klinč sa Nemanjom Glušicom i njegovim saradnicima.

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To su dodatni znaci nervoze koja stanuje u klubu mesecima, možda čak i godinama, a niko ne radi na tome da ona nestane. Naprotiv, povlađivanje pojedincima i okretanje glave od stvarnih problema i jeste dovelo Partizan do faze u kojoj se jedan čelnik i jedan prvotimac tuku – iako je to kasnije pokušano da se zataška – a kada su to igrači saznali, nikog nije iznenadilo što je Demba Sek nasrnuo na Nikolu Čumića i zbog toga privremeno odstranjen iz ekipe. Podsećamo da je još ranije sličnu disciplinsku meru zbog niza postupaka tadašnji trener Saša Ilić izrekao Ibrahimu Zubairuu, kao i da je bilo još sporadičnih incidenata koji nisu dospeli u javnost.

Ono što su svi mogli da vide jeste napetost onih koji bi na osnovu funkcija trebalo da budu među mirnijima. Na primer, tokom duela sa OFK Beogradom isključen je predstavnik kluba Milan Milijaš, za vreme večitog derbija pocrveneli su tadašnji pomoćni trener Ljubiša Ranković i sportski direktor Radosav Petrović, koji je, ako se analiziraju preostale utakmice, skoro na svakoj gestikulirao sa klupe kao da je navijač, a ne funkcioner. Na taj način se šalje loša poruka ekipi.

Sve to garnirano je povećanim brojem žutih kartona. U atmosferi nestabilnosti, kada klub nije zdrav i kada se ne zna ni šta će biti sutra, igrači postaju nervozni i njihove reakcije su ponekad preterane. Tako se povećao broj žutih kartona koje su fudbaleri Partizana dobili ove sezone u poređenju sa istim periodom lane. Od početka ciklusa, računajući letnje kvalifikacije, prvenstvene i kup utakmice, crno-beli su sankcionisani 47 puta. Minule sezone na istom uzorku mečeva broj javnih opomena je bio znatno manji (35).

Možda je najdrastičniji primer Milan Vukotić. Reprezentativac Crne Gore važi za odmerenog momka, pitomog, prijatnog, fer igrača i kolegu, međutim, od letos do danas zaradio je čak pet žutih kartona, a usput je i isključen u Surdulici, tako što je, prema oceni sudije, opsovao Srđana Jovanovića i u razmaku od samo nekoliko sekundi poslat u svlačionicu. Do ove faze prošle sezone Vukotiću je pokazan jedan jedini žuti karton.