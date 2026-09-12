Rang lista domaćih liga: ABA tek šesta, problem neujednačenost
Vreme čitanja: 3min | sub. 12.09.26. | 13:59
Eurohoops ispred regionalnog takmičenja stavio italijansku i francusku ligu...
Domaće lige samo što nisu počele, a kako se NBA Evropa sprema za svoje premijerno izdanje u sezoni 2027/28, pred nama je izuzetno zanimljiva sezona. Pre svega, FIBA će objaviti sopstvenu rang listu evropskih domaćih liga, koja će igrati ulogu u izboru timova koji će se na turniru na kraju sezone boriti za dva mesta u novoj ligi.
Svuda će biti zanimljivo, ali ako govorimo o kvalitetu, neke lige odskaču od drugih. Zato je Eurohoops napravio listu najboljih evropskih liga i ona je pomalo čudna...
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Pre svega zbog pozicije ABA lige, koju je ovaj portal stavio tek na šesto mesto.
"Liga, koja je do nedavno obuhvatala zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, proširila se i na Dubai, koji je prošle sezone osvojio šampionsku titulu, a to su Kluž iz Rumunije Slovan iz Slovačke i Beč iz Austrije. To je znak napretka, kao i činjenica da je Ibrahim Erkan izabran za novog sportskog direktora. Ipak, liga ostaje prilično neujednačena na svim nivoima, a posebno na finansijskom, i uprkos tome što ima tri učesnika Evrolige — Dubai, Crvenu zvezdu i Partizan — to nije dovoljno da uzdigne ostale. Takođe, činjenica da se domaći talenti odlivaju u veoma ranom uzrastu i završavaju praktično svuda po svetu zbog finansijskih podsticaja, dodatno umanjuje vrednost lige", piše Eurohoops.
Ispred Srbije redom se nalaze ACB liga (Španija), Turska Superliga, Grča košarkaška liga, Serija A (Italija) i Pro A (Francuska).
Španija ostaje na vrhu rang liste liga i ima prednost na svim nivoima u poređenju sa ostalim ligama. Jedini problem sa kojim će Španija morati da se suoči u bliskoj budućnosti jeste to što bi liga, barem u teoriji, morala da obezbedi znatno veće prihode svojim klubovima.
Turska ove sezone ima tri evroligaška tima. Pored toga, liga ima nekoliko ambicioznih timova od kojih se očekuje da naprave zapažen rezultat kako u Evrokupu, tako i u FIBA Ligi šampiona. Kao i u Španiji, da, rukovodstvo turske lige bi trebalo da bude proaktivnije u obezbeđivanju prihoda, ali sve ostalo deluje da funkcioniše sasvim dobro uprkos nedavnim ekonomskim problemima u Turskoj.
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Finansijski gledano, može se reći da je Grčka najuspešnija domaća liga na sa novim ugovorom za TV prava koji će doneti 21.000.000 evra u naredne tri sezone, pri čemu će svaki od 14 klubova učesnika dobiti najmanje oko 700.000 evra po sezoni direktno od lige. Aris i PAOK ciljaju na Evroligu; AEK ima spremljenu kandidaturu za NBA Evropu; Olimpijakos je šampion Evrolige, a Panatinaikos je verovatno klub sa najvećim prihodima u Evropi. Zašto su onda iza Španije i Turske? Prvi problem je veličina ova tri tržišta, pri čemu je Grčka znatno manja, a drugi su incidenti van terena koji ostaju ogroman i gotovo nerešiv problem.
E sad, zašto je Eurohoops stavio italijansku i francusku ligu ispred ABA? Kako piše, u Italiji je interesovanje NBA lige dovelo je do preseljenja dva tima u Rim, u šta su uključeni Luka Dončić i Frančesko Toti. To je jedan od glavnih faktora uspona italijanske košarke. Nije se renomirani portal očigledno bavio igrom pod obručima u Italiji, koliko marketingom i činjenicom da je košarka ponovo u modi na Čizmi.
S druge strane, propast Monaka teško je pogodila francusku košarkašku ligu, koja je doživela pad. Ipak, ono što je drži među prvih pet evropskih liga jesu talentovani košarkaši. Francuska je pravi rudnik dijamanata za NBA ligu i to je čini zanimljivijom od nekih drugih. U Evropi Francuzi su najbolje atlete i to je zemlja u kojoj se zaista igra malo drugačija košarka (više okrenuta fizikalijama i NBA stilu) nego na ostatku Starog kontinenta.
Može da se debatuje da li su ili nisu ovi razlozi Eurohoops-a validni ili ne, posebno jer u regionalnim okvirima vlada mišljenje da je ABA liga dosta više na ovoj rang listi. Na nedavnoj svečanosti u Ljubljani povodom 25 godina ABA lige, Pero Antić je rekao da je ABA među prve četiri lige, dok je Saša Dončić za Mozzart Sport rekao da je ABA zapravo druga, odmah iza španske lige.
Sedma liga u Evropi na Eurohoops listi jeste nemačka, a prate je litvanska, izraelska i poljska liga.