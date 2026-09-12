Rang lista domaćih liga: ABA tek šesta, problem neujednačenost

Pre svega zbog pozicije ABA lige, koju je ovaj portal stavio tek na šesto mesto. "Liga, koja je do nedavno obuhvatala zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, proširila se i na Dubai, koji je prošle sezone osvojio šampionsku titulu, a to su Kluž iz Rumunije Slovan iz Slovačke i Beč iz Austrije. To je znak napretka, kao i činjenica da je Ibrahim Erkan izabran za novog sportskog direktora. Ipak, liga ostaje prilično neujednačena na svim nivoima, a posebno na finansijskom, i uprkos tome što ima tri učesnika Evrolige — Dubai, Crvenu zvezdu i Partizan — to nije dovoljno da uzdigne ostale. Takođe, činjenica da se domaći talenti odlivaju u veoma ranom uzrastu i završavaju praktično svuda po svetu zbog finansijskih podsticaja, dodatno umanjuje vrednost lige" , piše Eurohoops.

Ispred Srbije redom se nalaze ACB liga (Španija), Turska Superliga, Grča košarkaška liga, Serija A (Italija) i Pro A (Francuska).

Španija ostaje na vrhu rang liste liga i ima prednost na svim nivoima u poređenju sa ostalim ligama. Jedini problem sa kojim će Španija morati da se suoči u bliskoj budućnosti jeste to što bi liga, barem u teoriji, morala da obezbedi znatno veće prihode svojim klubovima.

Turska ove sezone ima tri evroligaška tima. Pored toga, liga ima nekoliko ambicioznih timova od kojih se očekuje da naprave zapažen rezultat kako u Evrokupu, tako i u FIBA Ligi šampiona. Kao i u Španiji, da, rukovodstvo turske lige bi trebalo da bude proaktivnije u obezbeđivanju prihoda, ali sve ostalo deluje da funkcioniše sasvim dobro uprkos nedavnim ekonomskim problemima u Turskoj.

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Finansijski gledano, može se reći da je Grčka najuspešnija domaća liga na sa novim ugovorom za TV prava koji će doneti 21.000.000 evra u naredne tri sezone, pri čemu će svaki od 14 klubova učesnika dobiti najmanje oko 700.000 evra po sezoni direktno od lige. Aris i PAOK ciljaju na Evroligu; AEK ima spremljenu kandidaturu za NBA Evropu; Olimpijakos je šampion Evrolige, a Panatinaikos je verovatno klub sa najvećim prihodima u Evropi. Zašto su onda iza Španije i Turske? Prvi problem je veličina ova tri tržišta, pri čemu je Grčka znatno manja, a drugi su incidenti van terena koji ostaju ogroman i gotovo nerešiv problem.

E sad, zašto je Eurohoops stavio italijansku i francusku ligu ispred ABA? Kako piše, u Italiji je interesovanje NBA lige dovelo je do preseljenja dva tima u Rim, u šta su uključeni Luka Dončić i Frančesko Toti. To je jedan od glavnih faktora uspona italijanske košarke. Nije se renomirani portal očigledno bavio igrom pod obručima u Italiji, koliko marketingom i činjenicom da je košarka ponovo u modi na Čizmi.

S druge strane, propast Monaka teško je pogodila francusku košarkašku ligu, koja je doživela pad. Ipak, ono što je drži među prvih pet evropskih liga jesu talentovani košarkaši. Francuska je pravi rudnik dijamanata za NBA ligu i to je čini zanimljivijom od nekih drugih. U Evropi Francuzi su najbolje atlete i to je zemlja u kojoj se zaista igra malo drugačija košarka (više okrenuta fizikalijama i NBA stilu) nego na ostatku Starog kontinenta.