Raport iz Dortmunda: Konstantelijas operisan i neće ga biti do februara, Karecas izašao iz bolnice
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 13:57
Jednog Grka čeka duža pauza, drugi će ubrzo na teren
Zavukli su letos na Vestfalenu ruku u džep, istresli su pozamašnu svotu novca i opkladili se na grčke fudbalere. Na transfer Janisa Konstantelijasa utrošeno je 26.000.000 evra, a na Konstantinosa Karecasa celih 30.000.000. U razmaku od desetak dana pozeleneli su u Borusiji Dortmund zbog obojice.
Janis Konstantelijas završio je na travi protiv Hamburgera, uhvatio se za koleno i malo je bilo potrebno da se ustanovi – stradao je prednji ukršteni ligament kolena. Doživeo je jednu od najtežih sportskih povreda, a da sve bude gore na utakmici Lige šampiona iznat je sa terena Kostantinos Karecas.
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Dobro je prošao Konstantinos Karecas, kako je delovalo na prvu kada je lice prekrio protiv Viljareala u Ligi šampiona. Imao je problem sa cirkulacijom, što su odmah nakon utakmice saopštili ljudi iz Borusije Dortmund, a sada je nešto jasnije zašto je do njega došlo. Barem se čini da je tako…
„Smatra se da je poremećaj cirkulacije izazvan nedostatkom tečnosti. Kosti je u međuvremenu da napusti bolnicu, što je veliko olakšanje“, rekla je Karecasova majka Irena i dodala:
„Borusija Dortmund postupa veoma oprezno, rade se razni testovi kako bi se sve isključilo i znao tačan uzrok“.
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To je potvrdio i Ole Buk, jedan od ljudi iz sportskog sektora nemačkog kluba.
„Oseća se dobro, ali s obzirom na okolnosti, rade se dodatne analize. Želimo sve u potpunosti da razjasnimo“, poručio je Ole Buk.
Istakao je i da Konstantinos Karecas neće biti u sastavu za duel sa Padebornom…
„Moramo da damo prednost zdravlju, ono je najbitnije. Neće biti sa nama ovog vikenda“, podvukao je sportski direktor Borusije Dortmund.
Ipak, ubrzo će na teren Grk koji je stigao iz Genka, dok na njemu skoro nećemo videti Janisa Konstantelijasa. Operisan je i, prema poslednji procenama, u najboljem slučaju će se staviti na raspolaganje Niku Kovaču u februaru ili martu. Čeka ga duža pauza, što se u startu i znalo.
Ogromno iznenađenje bilo bi da se vrati nešto ranije od predviđenog termina.