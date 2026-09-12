Raport iz Dortmunda: Konstantelijas operisan i neće ga biti do februara, Karecas izašao iz bolnice

Dobro je prošao Konstantinos Karecas, kako je delovalo na prvu kada je lice prekrio protiv Viljareala u Ligi šampiona. Imao je problem sa cirkulacijom, što su odmah nakon utakmice saopštili ljudi iz Borusije Dortmund, a sada je nešto jasnije zašto je do njega došlo. Barem se čini da je tako…

„Smatra se da je poremećaj cirkulacije izazvan nedostatkom tečnosti. Kosti je u međuvremenu da napusti bolnicu, što je veliko olakšanje“, rekla je Karecasova majka Irena i dodala:

„Borusija Dortmund postupa veoma oprezno, rade se razni testovi kako bi se sve isključilo i znao tačan uzrok“.

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To je potvrdio i Ole Buk, jedan od ljudi iz sportskog sektora nemačkog kluba.

„Oseća se dobro, ali s obzirom na okolnosti, rade se dodatne analize. Želimo sve u potpunosti da razjasnimo“, poručio je Ole Buk.

Istakao je i da Konstantinos Karecas neće biti u sastavu za duel sa Padebornom…

„Moramo da damo prednost zdravlju, ono je najbitnije. Neće biti sa nama ovog vikenda“, podvukao je sportski direktor Borusije Dortmund.