BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DORTMUND – PADERBORN (tip 1, kvota 1,28) – početak 15.30

Sve četiri pobede ove sezone Dortmunda, dve u Bundesligi i po jedna u Kupu Nemačke i Ligi šampiona, ne računajući poraz u Superkupu Nemačke od Bajerna (1:2). Lepršavo igraju Milioneri Nika Kovača iako su dobili veliki udarac početkom meseca, kada se povredio grčki vezista Janis Konstantelijas, pojačanje iz PAOK-a. Za njega je sezona završena već na startu. Paderborn je sakupio bod posle dva kola Bundeslige, a nije još zatresao mrežu. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

LIVERPUL – FULAM (tip 1, kvota 1,58) – početak 16.00

Redsi su u naletu, posle nešto slabijeg starta sezone i dva remija u nizu. Pobeđen je prvo PSV u gostima, a onda i Atletiko Madrid na Enfildu pre tri dana na premijeri Lige šampiona. Fulamu ove sezone posle odlaska trenera Marka Silve u Benfiku sledi grčevita borba za opstanak. I dalje je tim sa Krejven Kotidža posle četiri utakmice Premijer lige bez boda.

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SANDERLEND – ARSENAL (tip 2, kvota 1,57) – početak 21.00

Veliki izbor igrača, skoro podjednakog kvaliteta i startera i rezervista ima Mikel Arteta. Nema veze ko igra. Arsenal deluje nepobedivo ove sezone. Ima maksimalan učinak u svim takmičenjima. Prošle nedelje je pobedio Čelsi na svom terenu, pre tri dana i Napoli u Ligi šampiona, a veliki je favorit i na severu Engleske protiv Crnih mačaka.

ČELSI – HAL (tip 1, kvota 1,22) – početak 16.00

Ćabi Alonso je preporodio Čelsi koji igra zabavan fudbal, na gol više. Doduše, škripi poslednja linija odbrane, prima i veliki broj pogodaka (čak sedam u prva tri kola), ali je napad sjajan sa Pedrom Netom, Kolom Palmerom i Morganom Rodžersom. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

ATLETIK BILBAO – ELČE (tip 1, kvota 1,40) – početak 18.30

Loš start, ali se bude Baski. Niko Vilijams i drugovi su na San Mamesu prošlog vikenda razbili Atletiko Madrid sa čak 3:0, pa domaćin ima ulogu pred svojim navijačima i favorita i protiv skromnog Elčea koji će u ovoj Primeri teško da ostane u eliti.