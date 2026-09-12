Može li Amrabat da poveže redove Kopljanika?

U smiraju prelaznog roka, Ajaks je iz Betisa doveo i Marokanca Sofijana Amrabata. Debitovao je prošle nedelje protiv Filipsovaca. Igrao je 36 minuta, ušao umesto Izraelca Oskara Gluha, a kako javljaju holandski mediji, Amrabat bi mogao da ima i prvi start za novi klub večeras (20.00) u Sitardu protiv Fortune u šestom kolu šampionata zemlje Beneluksa.

20.00: (6,25) Fortuna Sitard (4,60) Ajaks (1,48)

Tim iz Limburga je odlično počeo sezonu, a predvodi ga s klupe Deni Bujs. Prošle sezone, Ajaks je pobedio sa 3:1 u gostima kada je na kormilu bio Fred Grim (jedan od trojice trenera Ajaksa prošle sezone).

Problem za Mičela je povreda Arona Baumana u poslednjoj liniji odbrane posle pogibeljnog starta Rubena van Bomela prošle nedelje u Topperu. Zamena bi mogao da bude novajlija Tilo Kerer, nemački internacionalac koji je krajem prošlog meseca stigao iz Monaka. Odigrao je šest minuta prošle nedelje, zamenivši upravo Baumana na poziciju štopera, a sad bi mogao da ima i prvi start u šampionatu Holandije.

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Na početku sezone mesto startera što se tiče napada ima novajlija iz Vulverhemptona, Nigerijac Tolu Arokodare, koji je raspucan u novom klubu posle ne baš blistave sezone na Ostrvu, a pre toga je bio sjajan u Genku. Na četiri poslednja meča je dao pet golova. Bio je jedini strelac za Kopljanike u derbiju protiv trostrukog uzastopnog šampiona (1:3) pre sedam dana u najvećem holandskom gradu. Brazilac Markos Leonardo, koji je stigao iz Al Hilala ovog leta, dao je dva pogotka ove sezone. Uglavnom ima ulogu džokera na startu šampionata, ali možda ga trener Mičel upari sa Arokodareom.

EREDIVIZIJA – 6. KOLO

Petak

AZ Alkmar - Vilem Drugi 1:1 (1:0)

/Klasi 32 - Hen 81/

Subota

16.30: (1,20) Tvente (7,25) ADO Den Hag (12,0)

18.45: (2,30) Go Ahed Igls (3,60) Groningen (2,95)

20.00: (6,25) Fortuna Sitard (4,60) Ajaks (1,48)

21.00: (1,65) Herenven (4,00) Telstar (5,10)

21.00: (5,20) Kambur (4,10) NEC Najmehen (1,55)

Nedelja

12.15: (2,20) Ekscelzior (3,70) Utreht (2,85) MR

14.30: (1,17) PSV (8,00) Sparta Roterdam (14,0)

16.45: (6,00) Zvole (5,00) Fajenord (1,45)

***kvote su podložne promenama