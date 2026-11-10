Mateus: Rado bih ostao u Zvezdi do kraja karijere

Iako će u martu naredne godine proslaviti 35. rođendan i jedan je od starijih u ekipi, bivši čuvar mreže Brage ne planira o okončanju igračke karijere.

"Još sam mlad da razmišljam o poslednjoj sezoni, ali ako klub bude hteo, rado bih ostao ovde do kraja", rekao je Mateus u razgovoru za Sportski žurnal.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Kada smo kod domovine, ona mu je u prethodnom periodu za nijansu manje nedostajala jer je u Crvenoj zvezdi za saigrače imao dvojicu sunarodnika Bruna Duartea i Rodrigaa, ali su u prethodnom periodu obojica napustili srpski klub.

"Naravno da mi nedostaju Bruno i Rodrigao, ali isti tako znam da je to sastavni deo fudbalskog života. I naše porodice su bile veoma bliske, družili smo se, što nam je mnogo značilo. I dalje smo u kontaktu i pratimo jedni druge."

Dotakao se Mateus i nešto slabijih rezultata u Ligi konferencije, gde je Crvena zvezda osvojila četiri boda u uvodne tri utakmice.

"Znamo da rezultati na prve dve utakmice nisu bili onakvi kakve smo želeli, ali igra je bila dobra. Nastavićemo da dajemo sve od sebe na svakoj utakmici kako bismo ostvarili cilj u Ligi konferencije, odnosno prošli u eliminacionu fazu", rekao je Mateus u razgovoru za Sportski zurnal.