Mateus: Rado bih ostao u Zvezdi do kraja karijere
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 12:40
Iskusni golman dugoročno vidi sebe na golu crveno-belih
Tokom leta njegova budućnost bila je pod velikim znakon pitanja usled navodnih poziva da se vrati u domovinu. Umesto toga, usledio je veliki obrt pošto je Mateus Magaljaes umesto povratka u Brazil izabrao ostanak u Crvenoj zvezdi.
Produžio je iskusni čuvar mreže ugovor sa srpskim šampionom na još dve sezone i nije se pokajao. Štaviše, Mateus je u razgovoru za Sportski žurnal rekao da je spreman da ostatak igračke karijere provede na stadionu Rajko Mitić.
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Iako će u martu naredne godine proslaviti 35. rođendan i jedan je od starijih u ekipi, bivši čuvar mreže Brage ne planira o okončanju igračke karijere.
"Još sam mlad da razmišljam o poslednjoj sezoni, ali ako klub bude hteo, rado bih ostao ovde do kraja", rekao je Mateus u razgovoru za Sportski žurnal.
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Kada smo kod domovine, ona mu je u prethodnom periodu za nijansu manje nedostajala jer je u Crvenoj zvezdi za saigrače imao dvojicu sunarodnika Bruna Duartea i Rodrigaa, ali su u prethodnom periodu obojica napustili srpski klub.
"Naravno da mi nedostaju Bruno i Rodrigao, ali isti tako znam da je to sastavni deo fudbalskog života. I naše porodice su bile veoma bliske, družili smo se, što nam je mnogo značilo. I dalje smo u kontaktu i pratimo jedni druge."
Dotakao se Mateus i nešto slabijih rezultata u Ligi konferencije, gde je Crvena zvezda osvojila četiri boda u uvodne tri utakmice.
"Znamo da rezultati na prve dve utakmice nisu bili onakvi kakve smo želeli, ali igra je bila dobra. Nastavićemo da dajemo sve od sebe na svakoj utakmici kako bismo ostvarili cilj u Ligi konferencije, odnosno prošli u eliminacionu fazu", rekao je Mateus u razgovoru za Sportski zurnal.