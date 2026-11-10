Nije Kerik kriv, krivi su Kauboji

I tako ispuniti apsolutnu želju ogromne armije navijača koja je dve decenije unazad bila nepogrešiv dijagnostičar u čemu je u stvari problem. U upravi, pa tek posle na terenu.

Pre nego što povuku potez i zvanično smene Majkla Kerika , svi u upravi Mančester Junajteda, ako imaju i trunku morala, morali bi prethodno da ispišu blanko ostavku i prihvate da će možda već na zimu, ako se kriza nastavi, potpisati istu, spakovati kofere i otići što je dalje moguće od Old Traforda. Ako je moguće, na Severni pol.

Radar Stretford enda nepogrešivo je označio neuralgične tačke na mečevima sa Romom, i posebno u nedelju, sa Aston vilom. Poruke su bile nedvosmislene. "Ne želimo novi stadion, već nove vlasnike". "Džim ovo ne može da popravi". "Vaša sahrana, a ne naša". I tako, u sličnom tonu. Nepogrešivo. Navijači znaju da se došlo do tačke preloma, kada posle 21 godine konstantne spirale na dole, pod vlašću američke porodice Glejzer, nije više moguće plivati nemirnim vodama Premijer lige u takvim uslovima. Komercijalni prihod Junajteda je tokom tokom perioda od poslednjih deset godina bio stabilan, ali je porastao za svega 9,1 odsto, dok je recimo Totenhem uspeo da ga poveća za 323,1%, Liverpul za 128,8, Arsenal za 119,6, a Mančester Siti za 70,7 odsto. I usput su na terenu uspeli da prestignu Junajted.

Suštinski, otkako su se "pijavice" Glejzerovi, kako ih među navijačima na Teatru snova često oslovljavaju, prikačile na zdravo tkivo, klub je počeo da se razboljeva. Samo zahvaljujući Fergusonu i veštom direktoru Dejvidu Gilu, Junajted u prvih osam godina vladavine američke porodice, nije osetio krizu. Zato, jer je bilo rezultata i zato što je u prvom planu imao fudbalske ljude, koje je zanimao jedino uspeh na terenu. A onda je usledio mučni prelom. Promena filozofije. Zamena fudbalskog za korporacijsko, poslovno. Otkada su u maju 2013. Ferguson i Gil otišli u penziju, sve je krenulo nizbrdo. Gila je zamenio ekonomista Ed Vudvord, čovek koji je mogao da obezbedi unosne sponzorske ugovore, ali koji nije imao pojma da odredi fudbalsku viziju i put kojim će se dalje ići, pa je nepogrešivo kupovao pogrešne igrače. I tako rasipao silan novac u mančesterski vetar. Pravo je čudo da je Junajted i na ovim pozicijama kada se ima u vidu ko mu je na kormilu i koliko se zadužio baš zbog njih. Pol Parker, nekadašnji defanzivac ekipe sa Old Traforda, jednom prilikom je rekao da je Mančester Junajted "bankomat najvišeg profila u svetu fudbala". Bankomat za porodicu Glejzer, nikog drugog. Prava keš mašina iz koje su godinama isisavali sredstva i punili sopstvene džepove, umesto da su brže finansirali otplaćivanje kredita koji je finansiranjem njihove kupovine 2005. iznosio u startu 790.000.000 funti.

Sada je dug porastao na 1,15 milijardi i opasno preti da uništi klub koji je do velikih visina stigao mukotrpnim radom generacija fudbalskih pregalaca, kakvi su bili Mat Bezbi, Bobi Čarlton i Aleks Ferguson. Ali nije to najopasnije, problem je nešto drugo. U pitanju je identitet. Junajted je oduvek bio srce onog što se zove kultura engleskog fudbala, porodični, radnički klub koji je uspostavljen iz silne ljubavi prema fudbalu, lopti, takmičenju. Probio je mnoge barijere i postao prvi engleski klub sa peharom Kupa šampiona. Pionir je bio u mnogo čemu, i dok je suština bila ta fudbalska osnova, sve je bilo u redu. Problem je došao kao ciklon, preko Atlantika. Sa promenom paradigme, pokušajem da se na zdravu biljku nakalemi sistem profita po svaku cenu, korporacijska filozofija nadmoći, bez iole razumevanja za kulturu u koju dolazi. To u startu nije obećavalo ništa dobro i dve decenije kasnije došlo se do tačke kulminacije. (@Reuters) Junajted nije sada pred izborom "sa Kerikom ili bez njega". To je pogrešno i sekundarno. Junajted je ustvari pred izborom - povratak identitetu ili dalje truljenje u ropstvu korporacije. Jer ako suvlasnik Avram Glejzer, u sobi prepunoj investitora u septembru, na inauguralnoj investicionoj konferenciji Dojče banke kaže da... "Junajted nije zavisan od uspeha na terenu da bi imao komercijalnu moć" i da "klub podseća na Dalas Kaubojse i Njujork Jenkize", NFL i MLB franšize koje dugo ne osvajaju trofeje, ali su finansijski i dalje uspešni, sve je jasno. Glejzera nije briga da li će i kada Junajted ponovo biti osvajač Premijer lige, sve dok kaplje novac. I time je sve rečeno.