Poruka Junajtedu iz Amerike: Poketinova sloboda košta 10.000.000 dolara

I to samo za Poketinov izlaz iz ugovornih obaveza. A njega već više od decenije, od posla do posla, prati i njegov stručni štab, čiju bi slobodu Mančester Junajted morao dodatno da plati koji milion preko pomenute sume. Ukoliko se na taj korak odluči, biće to veliki finansijski dobitak za FS SAD, budući da je do pre samo koji mesec, po završetku Mundijala, bio slobodan da ode.

Poketino se na vernost Jenkijima obavezao do leta 2030. godine, ali je u nekoliko navrata tokom prethodnih meseci otvoreno govorio da mu nedostaje rad u Engleskoj, isticavši kako mu je jedan od najvećih ciljeva i želja da osvoji Premijer ligu.

U nju je 54-godišnji Argentinac stigao iz Espanjola u januaru 2013. godine kada je preuzeo Sautempton u kojem je skrenuo pažnju ostrvske javnosti, da bi potom za nešto više od pet sezona rada u Totenhemu sebi značajno podigao cenu u fudbalskom svetu. Godinu i po dana vodio je Pari Sen Žermen, potom još jednu sezonu Čelsi pre nego što je uplivao u selektorske vode u septembru 2024. godine.

Poketino se trenutno nalazi u Nacionalnom trening centru FS SAD gde priprema reprezentaciju za dvomeč plej-ofa KONKAKAF Lige nacija sa Haitijem. Ali ukoliko stigne poziv sa Old Traforda, vrlo lako bi mogao da krene put Mančestera, iako je u prethodnom periodu uveravao kako mu je fokus na selekciji SAD.

"Ako potpišemo četvorogodišnji ugovor, moramo da razmišljamo kako da stignemo do kraja. A potpisali smo ugovor jer zaista verujemo da ćemo biti tamo četiri godine. Ako zaista ne verujemo u taj proces, ako ne verujemo u to putovanje, zašto bismo potpisali na četiri godine? Samo da bismo bili sigurno da ćemo dibiti platu na kraju meseca? To nije lepo, nije način na koji razmišljamo", rekao je Poketino po potpisivanju ugovora. I zatim dodao:"Ali u životu ništa nije sigurno. Još manje u fudbalu..."

Podsetimo, pored Poketina, kandidati su još Julijan Nagelsman i Edi Hau, a pominjao se i Didije Dešan. Majk Kerik, doduše, još nije zvanično otpušten, mada je navodno pitanje trenutka kada će se to desiti.