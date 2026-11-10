Još jedan poziv stigao u Pančevo: Vidojević kod Bate Mirkovića

Vidojeviću nije prvi put da je u sastavu mlade reprezentacije, odigrao je tri utakmice do sada. Minulog vikenda odigrao je defanzivac Dizelke odličan meč protiv kragujevačkog Radničkog (3:1) i nagrada je stigla.

Društo će Vidojeviću u U21 selekciji pravi klupske kolege Uroš Tegeltija i Aleksa Kuljanin.

Srbija će 12. novembra igrati u Novom Sadu protiv Makedonije, a 17. novembra u Španiji će odmeriti snage sa Poljskom.