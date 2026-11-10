(©MN Press)
(©MN Press)

Još jedan poziv stigao u Pančevo: Vidojević kod Bate Mirkovića

Vreme čitanja: 1min | uto. 10.11.26. | 11:22

Štoper Železničara u mladoj reprezentaciji Srbije

Uvek neko gleda, uvek neko prati, dobre igre ne mogu da prođu nezapaženo.

Iako u prvi mah Nemanja Vidojević nije bio na spisku mlade reprezentacije Srbije, poziv je stigao naknadno. Selektor Zoran Mirković pozvao je štopera u tabor U21 tima, kojeg čekaju prijateljski mečevi sa Makedonijom i Poljskom.

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Vidojeviću nije prvi put da je u sastavu mlade reprezentacije, odigrao je tri utakmice do sada. Minulog vikenda odigrao je defanzivac Dizelke odličan meč protiv kragujevačkog Radničkog (3:1) i nagrada je stigla.

Društo će Vidojeviću u U21 selekciji pravi klupske kolege Uroš Tegeltija i Aleksa Kuljanin.

Srbija će 12. novembra igrati u Novom Sadu protiv Makedonije, a 17. novembra u Španiji će odmeriti snage sa Poljskom.

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Zoran Mirkovićmlada reprezentacija SrbijeŽelezničar PančevoNemanja Vidojevic
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