Završavaj karijeru, Manu! Dosta je bilo...

"Golman uvek želi da igra, posebno neko poput Manuela. On poseduje neverovatan takmičarski duh. Međutim kada osećate bol čak i dok normalno hodate, prirodno je da počnete da razmišljate o kraju. Ne možete zauvek pokušavati da nadmudrite sopstveno telo. Pre ili kasnije, ono će vam poručiti: Dosta je, kraj“ .

Majer je u intervjuu za Sport1 objasnio da je posebno zabrinut zbog sve učestalijih fizičkih problema sa kojima se suočava 40-godišnji čuvar mreže, istakavši da ne dovodi u pitanje njegove golmanske kvalitete, ali da prosto dođe trenutak kada ambicija mora da ustupi mesto razumu.

Osvajač Svetskog prvenstva iz 1974. godine smatra da upravo Nojerova najveća vrlina, neiscrpna želja za takmičenjem, u ovom trenutku može da mu postane najveći protivnik.

"Ta ambicija ga je godinama činila jednim od najboljih golmana na svetu. Sada je druga situacija. Mora da prepozna neke stvari... To što je neko u prošlosti bio svetska klasa ne znači automatski da će to ostati zauvek. Da, Manu i dalje poseduje izvanredne kvalitete. To nije nešto što se tek tako izgubi. Ali golmana moramo da cenimo i na osnovu njegovih trenutnih partija. Džaba svetska klasa ako telo više ne može da isprati taj nivo“.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

Majer smatra da kada je fizički potpuno spreman, Nojer i dalje spada u red najboljih golmana planete.

"Njegovo iskustvo, pojava na terenu, razumevanje igre – sve je to zaista izuzetno. Jedno što ključno pitanje glasi: koliko često je on zapravo spreman da sve to pokaže na terenu? A tu je i Jonas Urbig, koji dobro radi svoj posao. Ni njega ne treba potcenjivati. Bajern mora da donese jasnu odluku. Ovo stalno dvoumljenje ko treba da brani ne pomaže nijednom od dvojice golmana. Bilo bi lepo kada bi Manu mogao sam da odluči kada i na koji način će završiti karijeru, umesto da tu odluku umesto njega donese neka nova povreda“, zaključio je Sep Majer.