PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Eto nama golova kad Svetice udare na Bavarke

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

FIKSEVI DANA

1193274: BRISTOL ROVERS - REDING, 20:00, tip 2 (1,90)

Bristol Rovers se takmiči u Ligi dva i trenutno je u donjoj polovini tabele. Forma mu je veoma loša jer je do subotnje pobede nad Kembridž Junajtedom u FA kupu bio u seriji od šest poraza i jednog remija u različitim takmičenjima. Reding je u Ligi jedan i morao bi da slavi.

1193282: LESTER - VOLSOL, 20:00, tip 1 (1,28)

Lester je svojevremeno bio najlepša priča engleskog fudbala, a sada se čini da je ta 2016. kada je osvojio titulu bila pre jednog veka, a ne pre jedne decenije. Lisice su sada član Lige jedan, poprilično udaljene od lidera Hadersfilda, a pobeda nad Volsolom mnogo bi im značila. A vama sigurno znači to što je meč u Mozzart RELAX ponudi.

1193283: OKSFORD - ČELTENAM, 20:00, tip 1 (1,22)

Poslednji put ove dve ekipe sastale su se u martu 2024, kada su obe igrale u Ligi jedan. Tada je Oksford slavio sa 2:1, a na kraju tog prvenstva sudbine su im bile drastično različite - domaći su se plasirali u Čempionšip, dok je gost završio u Ligi dva. Ovde očekujemo keca.

1193295: PSŽ Ž - BAJERN Ž, 21:00, tip 3+ (1,50)

U 4. kolo protivnice ulaze sa istim učinkom. Parižanke su bile bolje od Levena (5:0), dok su odigrale nerešeno na gostovanjima Real Madridu i Mančester Sitiju (oba puta bilo je 1:1). Gošće su pobedile Benfiku sa 3:0 i odigrale nerešeno sa istim rivalima (po 2:2). Gađajte 3+.

VREDI PROBATI

1193284: BARNET - LEJTON ORIJENT, 20:00, tip 1 (2,35)

I jedni i drugi bili su efikasni u subotnjim mečevima FA kupa: Barnet je savladao Trenmir sa 3:0, dok je Lejton Orijent deklasirao Harboro sa 5:1. Puno pogodaka na obe strane očekujemo i večeras, a odlična forma domaćih najavljuje duel u kojem bi mogao da slavi klub iz Lige dva.

1196430: BUZAU - STEAUA BUKUREŠT, 18:30, tip 1 (2,00)

Domaći imaju deset bodova više nego protivnik i već to bi trebalo da vam bude dovoljan argument za keca. Kada se tome doda činjenica da Metalul Buzau kod kuće ima bilans 4-0-1, dok je rival na gostovanjima osvojio samo četiri boda jasno vam je zbog čega vam predlažemo keca.

1193291: REAL MADRID Ž - PARIZ Ž, 18:45, tip 1&GG (2,40)

Kec na ovoj utakmici jedna je od sigurica dana, pa ako vam ne smeta manja kvota opredelite se za njega. Što se nas tiče, radije bismo kombinovali ishod sa golovima na obe strane zbog toga što i jedne i druge devojke umeju da budu efikasne, a pritom su u veoma sličnim formama. Brži prolaz izabranog garantuje vam Mozzart RELAX.

ZA IZBEGAVANJE

HEMEL H. - TORKI, 20:45, tip 2 (1,90)

Domaći se nalaze tik iznad zone u kojoj ne žele da budu, a oni sami su veoma nezgodni pošto su u 16 odigranih utakmica čak šest puta zabeležili nerešene ishode. Gosti imaju pet bodova više, međutim, i sami su skloni remijima. Najbolje je da sasvim preskočite ovaj susret.