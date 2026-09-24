Memoari bivšeg Ronaldovog saigrača: Šest meseci nismo primili platu, a onda se pojavio Kristijano

U gostovanju u podkastu Le Futbolin, Gonsales je opisao tešku finansijsku situaciju u kojoj su se on i pojedini saigrači našli po dolasku u saudijski klub, pre nego što je Ronaldo stigao u januaru 2023. godine.

„Bio sam šest meseci bez isplate, ali nisam bio zabrinut jer sam već 14 godina igrao profesionalni fudbal i imao sam ušteđevinu. Ipak, u Saudijsku Arabiju sam otišao i da zaradim. U januaru stiže Kristijano Ronaldo i saznaje za ceo problem. Država je trebalo da ga isplati, a on je poručio da od njegove prve plate — koja uopšte nije bila mala — najpre moraju da se izmire dugovanja prema igračima“, ispričao je Gonsales.

Ovakav gest Ronalda ga je ostavio bez teksta, pogotovo što se retko dešava da tako veliko ime ima obzira za situaciju koja se njega ne tiče.

„Nismo svi ostali bez plata, već samo pojedini, ali Kristijano je rekao: 'Dok ovi momci ne dobiju svoj novac, ja neću uzeti ništa.' Nije imao nikakvu obavezu to da uradi, ali jeste. Tek tada shvatiš koliko on u svakodnevnom radu doprinosi u svemu: 'Treba ti fizioterapeut? A tebi, šta tebi treba? Bolji uslovi?' On prosto sve učini mnogo lakšim", dodao je čovek koji je 2013. godine osvojio U21 Evropsko prvenstvo.