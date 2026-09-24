Memoari bivšeg Ronaldovog saigrača: Šest meseci nismo primili platu, a onda se pojavio Kristijano
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 19:13
"Dok ovi momci ne dobiju svoj novac, ja neću uzeti ništa", prisetio se Alvaro Gonsales, nekadašnji štoper Viljareala i Marselja
Bilo je to pre početka fudbalske eksplozije u Saudijskoj Arabiji, malo pre nego što su najveće svetske zvezde omamljene visokim svotama novca mahnito birati odlazak na Bliski istok. Bilo je to vreme, kad je Al Nasr, verovali ili ne - dugovao igračima veliki novac. A onda se pojavio Kristijano Ronaldo i ništa više nije bilo isto.
Elem, Alvaro Gonsales, nekadašnji saigrač Ronalda u Al Nasru i čovek koji je igrao za Viljareal, Espanjol i Marselj, prisetio se poteza portugalskog asa koji i danas pamti. Španski defanzivac ispričao je kako je upravo Kristijanova reakcija bila presudna da se reši kriza sa kašnjenjem plata koja je pogodila deo ekipe.
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U gostovanju u podkastu Le Futbolin, Gonsales je opisao tešku finansijsku situaciju u kojoj su se on i pojedini saigrači našli po dolasku u saudijski klub, pre nego što je Ronaldo stigao u januaru 2023. godine.
„Bio sam šest meseci bez isplate, ali nisam bio zabrinut jer sam već 14 godina igrao profesionalni fudbal i imao sam ušteđevinu. Ipak, u Saudijsku Arabiju sam otišao i da zaradim. U januaru stiže Kristijano Ronaldo i saznaje za ceo problem. Država je trebalo da ga isplati, a on je poručio da od njegove prve plate — koja uopšte nije bila mala — najpre moraju da se izmire dugovanja prema igračima“, ispričao je Gonsales.
Ovakav gest Ronalda ga je ostavio bez teksta, pogotovo što se retko dešava da tako veliko ime ima obzira za situaciju koja se njega ne tiče.
„Nismo svi ostali bez plata, već samo pojedini, ali Kristijano je rekao: 'Dok ovi momci ne dobiju svoj novac, ja neću uzeti ništa.' Nije imao nikakvu obavezu to da uradi, ali jeste. Tek tada shvatiš koliko on u svakodnevnom radu doprinosi u svemu: 'Treba ti fizioterapeut? A tebi, šta tebi treba? Bolji uslovi?' On prosto sve učini mnogo lakšim", dodao je čovek koji je 2013. godine osvojio U21 Evropsko prvenstvo.