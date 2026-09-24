Orlići kaznili grešku Bugara, pa im vratili poklon: Milovanović strelac, Bojčev neuhvatljiv
Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 18:28
Okršaj na Gradskom stadionu u Subotici završen bez pobednika – 1:1
Bez pobednika na otvaranju 32. Memorijalnog turnira „Stevan Ćele Vilotić“. Srbija i Bugarska odigrale su 1:1 na Gradskom stadionu u Subotici, a golovi su stigli kao poslednica velikih grešaka u defanzivi dva tima. Prvo je napadač Vojvodine David Milovanović u 43. minutu kaznio lošu procenu Ognjana Vladimirova, dok je u 47. minutu grešku srpskih igrača u začetku akcije iskoristio Kristijan Gorjanov i postavio konačan rezultat utakmice.
Obe selekcije imaju razloga da žale zbog rezultata. Bugari su imali više od igre u prvom poluvremenu, zahvaljujući neuhvatljivom igraču CSKA 1948, Martu Bojčevu, i zaslužili su da postignu bar jedan pogodak u prom poluvremenu. Desetka Bugarske je imala ukupno šest opasnih situacija pred golom Orlova, a pri rezultatu 1:1 i odličnu šansu za potpuni preokret. Međutim, u završnici meča selekcija Slađana Nikolića bila je bliža pobedi.
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Preokret u igri Orlića doneo je igrač Crvene zvezde na pozajmicu u Grafičaru, Vasilije Subotić, koji je energetski podigao ceo tim i postao nereševa enegima za izabranike Atanasa Ribarskog. Subotić je i sam zapretio u nekoliko navrata, a onda „spakovao“ zicer za saigrača Balšu Papovića, čiji je udarac uspeo da odbrani Vladimirov i iskupi se za kiks iz finiša prvog poluvremena.
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