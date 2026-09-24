Zvezda oslabljena protiv Žalgirisa

Crvena zvezda ostala je "kratka" za jednog centra jer Patrik Boldvin Džunior nije spreman za utakmicu protiv Žalgirisa, nezvanično saznaje Mozzart Sport. Imao je doskorašnji NBA igrač problema sa leđima, zbog čega je propustio trening, a neće ga biti ni na zagrevanju pred meč sa litvanskom ekipom pošto nije spreman za akciju najvišeg ritma.

Neće moći da pomogne ekipi sa Malog Kalemegdana na startnu protiv teškog rivala, tako da će Ibon Navaro od centara imati na raspolaganju Džonatana Motlija i Ebuku Izundua. Naravno, verovatno će na petici igrati i Semi Odželej, što je radio tokom prošle sezone. Oporavio se Nigerijac od povrede skočnog zgloba sa pripremnog meča protiv Arisa i spreman je da zaigra protiv Žalgirisa.