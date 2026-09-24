ESPN objavio Top 10 NBA igrača za novu sezonu: Nikola Jokić na vrhu elite

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Nikola Jokić je i dalje broj jedan. Srpski as je prethodne sezone drugi put uzastopno završio ligaški deo sa tripl-dabl prosekom, čime se pridružio Raselu Vestbruku kao jedini igrač u istoriji NBA lige kojem je to više puta uspelo. MVP nagrada ponovo mu je izmakla i završio je kao drugoplasirani, ali još upečatljivije zvuči podatak da je u prethodnih šest sezona svaki put bio ili MVP ili drugi u glasanju. Uz to, prošle sezone postao je prvi igrač u istoriji NBA lige koji je istovremeno predvodio ligu u skokovima i asistencijama po utakmici.

Kako je objašnjeno, najveća nepoznanica pred novu sezonu nije njegova sposobnost da kontroliše utakmicu, već šut za tri poena. Pre povrede levog kolena 29. decembra pogađao je čak 44 odsto iza linije 7,24 metara, ali je nakon povratka taj procenat pao na 32 odsto. Protiv Minesote u plej-ofu šutirao je svega 7/36 za tri. ESPN mu za novu sezonu projektuje 28,3 poena, 12,7 skokova i 10,1 asistenciju.

Iza Jokića našao se Viktor Vembanjama. Možda i najveća pretnja Jokićevom statusu, Vembanjama je sa samo 22 godine već vlasnik priznanja za najboljeg defanzivca lige, član prve NBA petorke i igrač koji je prošle sezone odveo Sparse do finala. Bio je prvi jednoglasno izabrani defanzivac godine otkako se nagrada dodeljuje, predvodio ligu u blokadama i defanzivnim "win shares" (napredna košarkaška statistika koja procenjuje broj pobeda koje je pojedinačni igrač doneo svom timu isključivo kroz svoj defanzivni doprinos pr. au), a u prvom plej-of nastupu imao je net rejting +12,9. Sledeći korak je očigledan - MVP i završavanje posla koji San Antonio nije uspeo da završi protiv Njujorka u finalu.

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Odmah za njima je Šej Gildžes Aleksander. Dvostruki uzastopni MVP pao je jedno mesto u odnosu na prošlogodišnju listu, što više govori o konkurenciji nego o njegovoj igri. Šej pokušava da postane prvi igrač posle Lerija Birda koji je tri godine zaredom osvojio MVP priznanje. Istovremeno može da se pridruži Viltu Čemberlejnu i Majklu Džordanu kao jedini koji su najmanje pet sezona zaredom ubacivali 30 poena uz minimum 50 odsto šuta iz igre. ESPN mu projektuje 31,3 poena uz 6,4 asistencije.

Sledeći je Luka Dončić. Druga titula najboljeg strelca u poslednje tri godine, sa 33,48 poena u proseku, bila je dovoljna za četvrto mesto. Lejkersi su tokom leta dodatno sklapali ekipu oko Dončića, doveli Vokera Keslera i zadržali Ostina Rivsa, a Slovenac sa 27 godina već ima šest izbora u idealne NBA petorke. Njegova individualna produkcija odavno nije sporna. Sada se sve više meri onim što Lejkersi mogu da naprave u plej-ofu. Na petom mestu je Janis Adetokunbo koji je ovog leta zatresao košarkaško tlo odlukom da u novu sezonu uđe u dresu Majamija.

Prošle godine odigrao je samo 36 utakmica i prvi put posle osam sezona nije završio među četvoricom najboljih u MVP glasanju. Kada je zdrav, međutim, i dalje pripada veoma uskom krugu igrača sposobnih da tokom cele sezone budu na granici od 30 poena i 10 skokova, a pritom predvode ekipu u asistencijama. Majami je zbog njega platio ogromnu cenu, pa će odgovor brzo morati da stigne i na terenu.

Šesto mesto zauzeo je NBA šampion i MVP finala Džejlen Branson. Ogroman skok napravio je Branson, sa prošlogodišnjeg desetog mesta na šestu poziciju sada. Okitio se brojnim individualnim priznanjima uz titulu, a u poslednjim četvrtinama finalne serije beležio je čak 11,2 poena. Više od toga među bekovima nije imao niko u istoriji NBA finala! Sedmi je Entoni Edvards. Sa 25 godina već je stigao do 10.854 poena u NBA karijeri, a više pre 25. rođendana imali su samo Lebron Džejms i Kevin Durent. Prošle sezone beležio je rekordnih 28,8 poena i drugu godinu zaredom pogodio 40 odsto trojki uz veliki broj pokušaja. Minesota je u međuvremenu dovela Lamela Bola, pa bi Edvards mogao da bude rasterećen dela organizatorskih obaveza i još više usmeren ka onome u čemu je najopasniji, a to je zatrpavanje protivničkih obruča.