ESPN objavio Top 10 NBA igrača za novu sezonu: Nikola Jokić na vrhu elite
Vreme čitanja: 5min | čet. 24.09.26. | 18:59
Iza njega Vembanjama, Šej, Dončić...
Nikola Jokić godinama unazad tera NBA ligu da iznova traži odgovor na pitanje ko je zapravo bolji od njega? Viktor Vembanjama je stigao do NBA finala, Šej Gildžes Aleksander iza sebe ima dve uzastopne MVP nagrade, Luka Dončić ponovo je bio najbolji strelac lige, a Džejlen Branson doneo je Njujorku šampionski prsten... Konkurencija teško da može da bude ozbiljnija.
Ipak, kada je ESPN pred početak sezone 2026/27 rangirao najbolje igrače lige, prvo mesto treću godinu zaredom ostalo je u rukama srpskog centra. Sedmočlani panel ESPN rangirao je košarkaše prema očekivanom kvalitetu i količini učinka tokom predstojećeg ligaškog dela sezone, a koliko je borba na samom vrhu bila tesna najbolje govori podatak da su Jokića, Vembanjamu i Gildžes Aleksandera razdvojila samo tri boda. Kako su objasnili - razlika je na tankoj ivici žileta. I svaki od njih dobio je makar jedno prvo mesto na pojedinačnim listama članova panela.
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Nikola Jokić je i dalje broj jedan. Srpski as je prethodne sezone drugi put uzastopno završio ligaški deo sa tripl-dabl prosekom, čime se pridružio Raselu Vestbruku kao jedini igrač u istoriji NBA lige kojem je to više puta uspelo. MVP nagrada ponovo mu je izmakla i završio je kao drugoplasirani, ali još upečatljivije zvuči podatak da je u prethodnih šest sezona svaki put bio ili MVP ili drugi u glasanju. Uz to, prošle sezone postao je prvi igrač u istoriji NBA lige koji je istovremeno predvodio ligu u skokovima i asistencijama po utakmici.
Kako je objašnjeno, najveća nepoznanica pred novu sezonu nije njegova sposobnost da kontroliše utakmicu, već šut za tri poena. Pre povrede levog kolena 29. decembra pogađao je čak 44 odsto iza linije 7,24 metara, ali je nakon povratka taj procenat pao na 32 odsto. Protiv Minesote u plej-ofu šutirao je svega 7/36 za tri. ESPN mu za novu sezonu projektuje 28,3 poena, 12,7 skokova i 10,1 asistenciju.
Iza Jokića našao se Viktor Vembanjama. Možda i najveća pretnja Jokićevom statusu, Vembanjama je sa samo 22 godine već vlasnik priznanja za najboljeg defanzivca lige, član prve NBA petorke i igrač koji je prošle sezone odveo Sparse do finala. Bio je prvi jednoglasno izabrani defanzivac godine otkako se nagrada dodeljuje, predvodio ligu u blokadama i defanzivnim "win shares" (napredna košarkaška statistika koja procenjuje broj pobeda koje je pojedinačni igrač doneo svom timu isključivo kroz svoj defanzivni doprinos pr. au), a u prvom plej-of nastupu imao je net rejting +12,9. Sledeći korak je očigledan - MVP i završavanje posla koji San Antonio nije uspeo da završi protiv Njujorka u finalu.
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Odmah za njima je Šej Gildžes Aleksander. Dvostruki uzastopni MVP pao je jedno mesto u odnosu na prošlogodišnju listu, što više govori o konkurenciji nego o njegovoj igri. Šej pokušava da postane prvi igrač posle Lerija Birda koji je tri godine zaredom osvojio MVP priznanje. Istovremeno može da se pridruži Viltu Čemberlejnu i Majklu Džordanu kao jedini koji su najmanje pet sezona zaredom ubacivali 30 poena uz minimum 50 odsto šuta iz igre. ESPN mu projektuje 31,3 poena uz 6,4 asistencije.
Sledeći je Luka Dončić. Druga titula najboljeg strelca u poslednje tri godine, sa 33,48 poena u proseku, bila je dovoljna za četvrto mesto. Lejkersi su tokom leta dodatno sklapali ekipu oko Dončića, doveli Vokera Keslera i zadržali Ostina Rivsa, a Slovenac sa 27 godina već ima šest izbora u idealne NBA petorke. Njegova individualna produkcija odavno nije sporna. Sada se sve više meri onim što Lejkersi mogu da naprave u plej-ofu. Na petom mestu je Janis Adetokunbo koji je ovog leta zatresao košarkaško tlo odlukom da u novu sezonu uđe u dresu Majamija.
Prošle godine odigrao je samo 36 utakmica i prvi put posle osam sezona nije završio među četvoricom najboljih u MVP glasanju. Kada je zdrav, međutim, i dalje pripada veoma uskom krugu igrača sposobnih da tokom cele sezone budu na granici od 30 poena i 10 skokova, a pritom predvode ekipu u asistencijama. Majami je zbog njega platio ogromnu cenu, pa će odgovor brzo morati da stigne i na terenu.
Šesto mesto zauzeo je NBA šampion i MVP finala Džejlen Branson. Ogroman skok napravio je Branson, sa prošlogodišnjeg desetog mesta na šestu poziciju sada. Okitio se brojnim individualnim priznanjima uz titulu, a u poslednjim četvrtinama finalne serije beležio je čak 11,2 poena. Više od toga među bekovima nije imao niko u istoriji NBA finala! Sedmi je Entoni Edvards. Sa 25 godina već je stigao do 10.854 poena u NBA karijeri, a više pre 25. rođendana imali su samo Lebron Džejms i Kevin Durent. Prošle sezone beležio je rekordnih 28,8 poena i drugu godinu zaredom pogodio 40 odsto trojki uz veliki broj pokušaja. Minesota je u međuvremenu dovela Lamela Bola, pa bi Edvards mogao da bude rasterećen dela organizatorskih obaveza i još više usmeren ka onome u čemu je najopasniji, a to je zatrpavanje protivničkih obruča.
Na osmom mestu našao se Kejd Kaningem. Od prvog pika na draftu, preko sezone sa samo 14 pobeda, do prve NBA petorke i mesta među deset najboljih. Takav je bio Kaningemov razvojni put dosad. Vodio je Detroit do prve sezone sa 60 pobeda posle dve decenije i definitivno prešao granicu između velikog potencijala i NBA superstara. Problem ostaju izgubljene lopte, jer ih je u plej-ofu imao čak 5,6 po utakmici, najviše u istoriji među igračima koji su odigrali najmanje deset mečeva u jednom doigravanju.
Džejson Tejtum se vratio među deset najboljih posle teške povrede Ahilove tetive zbog koje prethodne godine nije ni bio rangiran. Povratak je bio brži nego što se očekivalo, a sada će imati još veću odgovornost nakon odlaska Džejlena Brauna. Pre povrede četiri godine zaredom bio je član prve NBA petorke. Upravo će povratak na taj nivo odrediti koliko visoko Boston može bez doskorašnjeg drugog superstara.
Na desetom mestu je verovatno najveća dilema ove liste - Donovan Mičel. Ne zato što "Spida" nema kvalitet, već zato što ESPN tradicionalno voli da na ovakve liste ubaci jednog igrača čija će pojava izazvati ozbiljne diskusije. Da, sa Klivlendom je prošle sezone prvi put u karijeri stigao do finala Istoka, sedam godina zaredom je Ol-star, a u tri od prethodne četiri sezone završavao je među sedmoricom najboljih u MVP glasanju. Ipak, njegov prošlogodišnji plej-of bio je slabiji od standarda koje je sam postavio, jer je pao sa 30 poena u proseku tokom nastupa u doigravanjima od 2020. do 2025. na 26, uz značajan pad PER (indeks korisnosti). Za Kavse će upravo povratak njegove najbolje verzije biti jedan od uslova za sledeći korak.