Mesi i Jamal u znaku 20+

Stigao je Lionel Mesi nekadašnjeg brazilskog reprezentativca Kafua sa tri nastupa u finalima na svetskim prvenstvima, a uz mnoge druge fantastične brojke kojima je Argentinac obeležio svetski fudbal, evo i još nekih vezanih za večerašnje finale sa Španijom.

Nekadašnji as Barselone je uz sadašnju vedetu katalonskog kluba, Lamina Jamala, jedini igrač na ovogodišnjem Mundijalu koji je izveo 20 ili više driblinga. Mesi ih sakupio 25, Jamal 22, a videćemo kakav će odnos biti posle duela koji uskoro počinje...