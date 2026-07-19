Mesi i Jamal u znaku 20+
Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 20:27
Između argentinskog i španskog asa najveća razlika u godinama ikada u finalu Svetskog prvenstva
Stigao je Lionel Mesi nekadašnjeg brazilskog reprezentativca Kafua sa tri nastupa u finalima na svetskim prvenstvima, a uz mnoge druge fantastične brojke kojima je Argentinac obeležio svetski fudbal, evo i još nekih vezanih za večerašnje finale sa Španijom.
Nekadašnji as Barselone je uz sadašnju vedetu katalonskog kluba, Lamina Jamala, jedini igrač na ovogodišnjem Mundijalu koji je izveo 20 ili više driblinga. Mesi ih sakupio 25, Jamal 22, a videćemo kakav će odnos biti posle duela koji uskoro počinje...
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Takođe, između dvojice fantastičnih fudbalera je i najveća razlika u godinama kada je reč o učesnicima nekog mundijalskog finala. Na današnji dan, tačno 20 godina i 19 dana. Mesiju je 39, Jamalu 19. Svakako, u njihovom slučaju "godine su samo broj". Argentinac je pokazao da i kao veteran može da dominira na najvišem nivou, a Jamal kao tinejdžer.
Večeras ćemo ih prvi put gledati jednog naspram drugog. I, jedva čekamo!