Puca mit o novoj Sereni: Gof ispala sa Vimbldona, tenis dobija novu grend slem šampionku
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 18:45
Imala je Amerikanka autoput do pehara najprestižnijeg turnira na svetu, ali je skliznula u provaliju pod naletom Karoline Muhove; imaćemo svečeško finale
Svet tenisa je godinama tražio naslednicu Serene Vilijams, a američki mediji su tu krunu prerano i preteško stavili na glavu Kori Gof. Sa 22 godine, Serena Vilijams je već šest puta podizala pehare na grend slem turnirima i prilike kakvu je Gof imala na ovogodišnjem Vimbldonu koristila je rutinski. Koko u istom periodu karijere ima dve grend slem titule, a kako je turnir u hramu tenisa tekao (pomor favoritkinja u ranim rundama), čini se da je morala do treće.
Polufinale najprestižnijeg turnira u sezoni donelo je bolno otrežnjenje. Čehinja Karolina Muhova srušila je treću teniserku sveta u meču punom preokreta, slomivši je u triler super taj-brejku sa 6-2, 1-6, 7-6 (12-10). To znači da ćemo imati i desetu različitu šampionku Vimbldona u poslednjih deset izdanja turnira. Od 2016. na ovamo, redom su titule uzimale Serena Vilijams, Garbinje Muguruza, Anželik Kerber, Simona Halep, Ešli Barti, Elena Ribakina, Marketa Vondroušova, Barbora Krejčikova i Iga Švjontek, a sada će ili Karolina Muhova ili njena zemljakinja Linda Noskova, koja je u drugom polufinalu savladala Ukrajinku Martu Kostjuk 2:0 (6:4, 6:4).
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Gof je u Londonu imala otvoreni autoput ka tituli, očišćena od glavnih rivalki (Sabalenka, Švjontek, Ribakina, Andrejeva...) i projektovana kao apsolutni favorit. Međutim, pritisak istorije i poređenja sa najvećom svih vremena ponovo su uradili svoje. Dok je Serena Vilijams sa pune 22 godine brutalno dominirala turom, pa i Vimbldonom, Koko Gof u ovim godinama ostaje na samo po jednom trofeju iz Njujorka i Pariza. Mit o "novoj Sereni“ iznova puca, kao danas na travi Ol Ingland Klaba.
Muhova je hirurški precizno igrala u prvom setu (6-2), da bi Gof uzvratila istom merom u drugom (1-6). Drama je dostigla vrhunac u odlučujućem setu koji je ušao u super taj-brejk. Koko je imala sve u svojim rukama, imala je i meč loptu, ali tamo gde bi Serena hladnokrvno stavila tačku, Gof je ruka zadrhtala. Muhova je spasila živu glavu, nanizala poene i sa 12-10 rezervisala kartu za subotnje svečeško finale. Biće to 30-godišnjakinji iz Olumuca drugo grend slem finale u karijeri, pošto je prethodno 2023. izgubila od Ige Švjontek u finalu Rolan Garosa.