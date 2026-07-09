Puca mit o novoj Sereni: Gof ispala sa Vimbldona, tenis dobija novu grend slem šampionku

Svet tenisa je godinama tražio naslednicu Serene Vilijams, a američki mediji su tu krunu prerano i preteško stavili na glavu Kori Gof. Sa 22 godine, Serena Vilijams je već šest puta podizala pehare na grend slem turnirima i prilike kakvu je Gof imala na ovogodišnjem Vimbldonu koristila je rutinski. Koko u istom periodu karijere ima dve grend slem titule, a kako je turnir u hramu tenisa tekao (pomor favoritkinja u ranim rundama), čini se da je morala do treće.

Polufinale najprestižnijeg turnira u sezoni donelo je bolno otrežnjenje. Čehinja Karolina Muhova srušila je treću teniserku sveta u meču punom preokreta, slomivši je u triler super taj-brejku sa 6-2, 1-6, 7-6 (12-10). To znači da ćemo imati i desetu različitu šampionku Vimbldona u poslednjih deset izdanja turnira. Od 2016. na ovamo, redom su titule uzimale Serena Vilijams, Garbinje Muguruza, Anželik Kerber, Simona Halep, Ešli Barti, Elena Ribakina, Marketa Vondroušova, Barbora Krejčikova i Iga Švjontek, a sada će ili Karolina Muhova ili njena zemljakinja Linda Noskova, koja je u drugom polufinalu savladala Ukrajinku Martu Kostjuk 2:0 (6:4, 6:4).