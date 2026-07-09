Veliko pojačanje za TSC i Nenada Milijaša – stiže bivši ofanzivac Vojvodine

Kada se pojavio na elitnoj sceni ofanzivac rođen 2000. godine je mnogo obećavao. Povremeno je imao dobre partije u Vojvodini, dok je značajnu minutažu imao u redovima Voždovca. Afirmisao se na Krovu, i preselio se 2024. godine u redove rumunskog Sepsija za 150.000 evra.

Međutim, nije mu se posrećilo u inostranstvu. Niti se izborio za značajnu minutažu tokom boravka u Rumuniji. Tokom prethodne zime otišao je na pozajmicu u redove podgoričke Budućnosti, a potom pre nekoliko dana raskinuo ugovor sa Sepsijem.

Iskoristilo je to rukovodstvo TSC-a i praktično osiguralo potpis momka koji igra kao ofanzivni vezni ili krilo. Imaće šansu Nešković da u Bačkoj Topoli rehabilituje karijeru.