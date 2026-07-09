Veliko pojačanje za TSC i Nenada Milijaša – stiže bivši ofanzivac Vojvodine

Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 19:20
Mihajlo Nešković će narednih dana potpisati ugovor sa klubom iz Bačke Topole
Otišao je Radivoj Bosić u Belorusiju u transferu vrednom 500.000 evra, TSC je napustio iskusni vezista Slobodan Urošević... Nekadašnji predstavnik Srbije u Evropi još sklapa mozaik za narednu takmičarsku godinu i učešće u drugom rangu takmičenja.
Biće narednih mesec dana vrlo prometno na TSC Areni, a klub koji vodi Nenad Milijaš uspeo je da ulovi prvog kapitalca u prelaznom roku. Prema saznanjima Mozzart Sporta ugovor sa TSC-om narednih dana potpisaće nekadašnji član Vojvodine Mihajlo Nešković.
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Kada se pojavio na elitnoj sceni ofanzivac rođen 2000. godine je mnogo obećavao. Povremeno je imao dobre partije u Vojvodini, dok je značajnu minutažu imao u redovima Voždovca. Afirmisao se na Krovu, i preselio se 2024. godine u redove rumunskog Sepsija za 150.000 evra.
Međutim, nije mu se posrećilo u inostranstvu. Niti se izborio za značajnu minutažu tokom boravka u Rumuniji. Tokom prethodne zime otišao je na pozajmicu u redove podgoričke Budućnosti, a potom pre nekoliko dana raskinuo ugovor sa Sepsijem.
Iskoristilo je to rukovodstvo TSC-a i praktično osiguralo potpis momka koji igra kao ofanzivni vezni ili krilo. Imaće šansu Nešković da u Bačkoj Topoli rehabilituje karijeru.