Neophodan predah za Mateja Gaštarova

Gudelj je kod Dejana Stankovića bio rešenje na poziciji bonusa u Mozzart Bet Superligi, ali je kod Rijere napravio veliki iskorak, postao starter i u Evropi, a to je krunisao i debijem za seniorsku reprezentaciju Srbije. Mateja Gaštarova je Španac izvukao iz kaveza i momka od kojeg se objektivno ništa ozbiljnije nije očekivalo u Crvenoj zvezdi napravio otkrovenje sezone. Rijera je u obojici igrača spoznao kvalitete koji se savršeno uklapaju u njegov stil igre, a tiču se pre svega autoritativnog iznošenja lopte sa svoje polovine.

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Iako je sezonu počeo u sada čuvenom kavezu, debitovao tek 23. avgusta protiv Čukaričkog i ima značajno manji broj utakmica od velikog broja saigrača, Matej Gaštarov je u ovom trenutku sedmi na listi igrača sa najvećim brojem minuta (889). Upisao je ukupno 10 nastupa u crveno-belom dresu, u septembarskom prozoru odigrao je i sve četiri utakmice za Makedoniju u Ligi nacija.

Doduše, može se reći i da je supertalentovani Makedonac protiv Kopenhagena platio teret ogromne minutaže u protekla dva meseca, ali i velike odgovornosti koja mu je ukazana. Protivnik je skautirao Zvezdinu igru iz proteklih nedelja, otkrio gde domaćin pravi višak u otvaranju akcija, opteretio je mladog igrača i značajno uticao na kardinalnu grešku iz 29. minuta utakmice. Rijeru je sasvim sigurno obradovao način na koji se Gaštarov izdigao iz te neprijatnosti. Prebrodio je mladi fudbaler psihološku barijeru i odigrao na visini zadatka do kraja utakmice. Ipak, bio je i to jasan znak da je Gaštarovu neophodan ozbiljniji predah. Nakon meča sa Mladosti iz Lučana, Makedonac nije bio u konkurenciji ni protiv OFK Beograda, a videćemo da li će ga Španac dodatno rasteretiti i u sutrašnjem meču protiv Jedinstva sa Uba u Kupu Srbije (19.00) i sačuvati za mečeve sa Mačvom, Inter Eskaldesom i Vojvodinom.

Najviše minuta u dresu Crvene zvezde ove sezone je očekivano sakupio Mateus (1.586), a brojku od hiljadu minuta na terenu prešli su još Timi Maks Elšnik (1.239), Vasilije Kostov (1.195) i Miloš Veljković (1.020).

IGRAČI SA NAJVIŠE MINUTA U CRVENO-BELOM DRESU OVE SEZONE:

Mateus – 1.586 minuta (18 utakmica, 0 golova)

Timi Maks Elšnik – 1.239 minuta (19 utakmica, 3 gola)

Vasilije Kostov – 1.195 minuta (16 utakmica, 6 golova)

Miloš Veljković – 1.020 minuta (11 utakmica, 1 gol)

Stefan Gudelj – 946 minuta (12 utakmica, 1 gol)

Muhamed Čam – 900 minuta (18 utakmica, 1 gol)

Matej Gaštarov – 889 minuta (10 utakmica, 0 golova)

Rade Krunić – 864 minuta (12 utakmica, 2 gola)

Muhamed Abu Fani – 831 minut (14 utakmica, 3 gola)

Osman Bukari – 795 minuta (15 utakmica, 3 gola)

Mirko Ivanić – 761 minut (16 utakmica, 5 golova)

Aleksandar Katai – 741 minut (15 utakmica, 5 golova)

Juta Nakajama – 720 minuta (8 utakmica, 0 golova)