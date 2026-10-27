Najmanja razlika u glasovima u istoriji Zlatne lopte

„Trka između Kejna i Embapea je bila neverovatno tesna. Razlika je bila manja nego 2024. godine kada je Rodri pobedio Vinisijusa za 41 poen. Sada je Embape dugo vodio po glasovima, ali ga je Kejn na kraju prestigao. Bila je to neverovatna trka“, ispričao je Garsija.

Urednik Frans fudbala je ocenio da iako je reprezentacija Španije osvojila Svetsko prvenstvo, Zlatna lopta nije otišla u ruke nekog od njenih igrača zato što su se glasovi rasuli. Bilo je više kandidata koji su dobili glasove, a prednjačili su Jamal i Rodri.

„Mislim da je Rodri oduzeo dosta glasova Jamalu, došlo je do rasipanja glasova između španskih fudbalera. Kada se dođe do takvog timskog trijumfa (Mundijal), teško je izdvojiti samo jednog igrača“, ocenio je Garsija.

Zanimljivo je da iako je Pari Sen Žermen osvojio Ligu šampiona, nije imao nijednog igrača među trojicom sa najviše glasova.

„Za razliku od Reala sa Embapeom, ostali timovi su imali slabu kampanju oko Zlatne lopte, uključujući i PSŽ. Mislim da su morali da podrže Usmana Dembelea. Iako su prvaci Evrope, Kvarachelija je završio tek kao šesti, Dembele sedmi, a Fabijan Ruiz deseti. Smatram da PSŽ tu nije imao jasnu poruku, a trebalo je da podrži jednog svog kandidata“, ocenio je Garsija.