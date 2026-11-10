Miljan Krpić: Vidić idol, za poziv sam saznao u kolima

U Mađarskoj šampion, ali reprezentativac – u Srbiji. Srećom, jer nije tajna da je selektor Marko Rosi pokušavao da ubedi Miljana Krpića da promeni fudbalsko državljanstvo i zaigra za severne nam komšije. Međutim, posle povrede Strahinje Pavlovića 23-godišnji štoper Đera dobio je i poziv Veljka Paunovića i cela ta priča sada je završena…

“Bio sam u kolima, putovao sam iz Mađarske ka Srbiji. Išao sam kući na odmor i stvarno nisam očekivao poziv. Pozvao me je sekretar i tako sam saznao. Bio sam presrećan. Ostvarenje sna… I to stvarno mislim. Prvo sam pozvao porodicu, ujake, mamu i tatu. Bilo je i suza, naravno, suza radosnica“, premotava film Krpić u intervjuu za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Svestan da je ovo samo prvi korak, jer tek treba da Paunoviću pokaže koliko može. I ne samo Paunoviću, već celoj zemlji, jer samo su pasionirani ljubitelji domaćeg fudbala mogli da ga zapaze kada je počinjao karijeru u TSC-u i posle Voždovcu.

“U Topoli mi je bila prva seniorska godina. Žarko Lazetić je bio trener, završili smo sezonu na drugom mestu i od njega sam mnogo naučio o tome kako profesionalac treba da se ponaša na terenu i van njega. Izdvojio bih i Borbalaža, koji mi je dao šansu u Đeru i sa kojim smo osvojili titulu. Od trenera sam uvek slušao da moraš da daš maksimum i da radiš više od drugih ako želiš da uspeš. I sam se vodim time da se bez individualnog rada teško dolazi do uspeha“.