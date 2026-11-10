Hejs nije spreman za Baskoniju, Džekiri i Vildoza na treninzima

Nije bilo nimalo lako treneru Partizan Mozzart Beta, Đoanu Penjaroji, u prethodnom periodu zbog zabrinjavajućeg zdravstvenog stanja ekipe! Posebno se to odnosi na igrače u reketu — protiv Makabija crno-beli su morali bez Kevarijusa Hejsa i Tonjea Džekirija, od ranije je van stroja Derek Vilis, dok je poslednji u nizu povređenih bio Luka Vildoza, koji je propustio kompletno drugo poluvreme protiv izraelskog velikana i potom preskočio duel sa Studentskim centrom u regionalnom takmičenju. Sada je pred klubom iz Humske novi veliki evropski izazov jer se već u sredu igra meč protiv Baskonije u 11. kolu Evrolige, a iz tabora crno-belih konačno stižu pozitivne vesti i pomaci!

Pre svega, snažni Tonje Džekiri ponovo je počeo sa treninzima sa ostatkom tima pošto se u potpunosti oporavio od neugodne povrede koju je zadobio još na gostovanju Fenerbahčeu sredinom oktobra. Od tog momenta iskusni centar propustio je čak četiri meča u elitnom takmičenju. Za to vreme celokupan teret na poziciji petice preuzeo je Kevarijus Hejs, koji se sjajno snašao i trenutno igra košarku života u crno-belom dresu, ali je potom zaradio povredu ramena na meču protiv Kluža. Prema poslednjim informacijama, ta povreda nije ozbiljnije prirode, ali zahteva obavezno mirovanje, pa s obzirom na to da je Amerikanac viđen sa mitelom na ruci, jasno je da neće biti u stanju da pomogne timu u sredu uveče.