Nova glavobolja za Paunovića - otkazao i Kostić: Sukačev jedini levi bek...
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 09:29
Razlog je povreda
Strahinja Pavlović je zbog povrede u startu bio pod znakom pitanja i na kraju se, nažalost, nije pojavio na okupljanju reprezentacije. Međutim, problem za selektora Veljka Paunovića nije se tu završio, već se samo nagomilao dodatnim otkazivanjima.
Iz privatnih razloga dolazak je otkazao Dušan Vlahović, povreda je sprečila i Aleksu Terzića da se pridruži nacionalnom timu, a poslednji u nizu otpao je - Filip Kostić. Kako piše Sport Klub, i on zbog povrede...
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Još juče je bilo 'čudno' što ga nije bilo ni na jednoj fotografiji sa timskog treninga, koji je reprezentacija odradila u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Ispostaviće se s razlogom, jer treningu nije ni prisustvovao. Sport Klub piše da je fudbaler PSV Ajndhovena dolazak otkazao u ponedeljak, te okupljanju nije ni prisustvovao.
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Paunovićeva glavobolja u tome je veća jer je ostao bez dvojice igrača koji mogu da pokriju istu poziciju. U prethodnom 'prozoru' na poziciji levog beka igrali su upravo Kostić i Terzić (obojica počeli po dve utakmice), no kako ih ovog puta neće biti selektoru će jedina opcija kraj leve aut-linije biti Petar Sukačev, koji je debitovao u Beogradu protiv Grčke ušavši minut pre kraja i više nije dobijao priliku.
Što se Kostića tiče, on se u poslednje vreme baš na poziciji levog beka ustalio u redovima holandskog šampiona. Od prethodne reprezentativne pauze na ovamo počeo šest od osam utakmica u svim takmičenjima, a samo je protiv fenjeraša Vilema II meč ispratio sa klupe.