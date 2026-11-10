Nova glavobolja za Paunovića - otkazao i Kostić: Sukačev jedini levi bek...

Još juče je bilo 'čudno' što ga nije bilo ni na jednoj fotografiji sa timskog treninga, koji je reprezentacija odradila u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi. Ispostaviće se s razlogom, jer treningu nije ni prisustvovao. Sport Klub piše da je fudbaler PSV Ajndhovena dolazak otkazao u ponedeljak, te okupljanju nije ni prisustvovao.

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Paunovićeva glavobolja u tome je veća jer je ostao bez dvojice igrača koji mogu da pokriju istu poziciju. U prethodnom 'prozoru' na poziciji levog beka igrali su upravo Kostić i Terzić (obojica počeli po dve utakmice), no kako ih ovog puta neće biti selektoru će jedina opcija kraj leve aut-linije biti Petar Sukačev, koji je debitovao u Beogradu protiv Grčke ušavši minut pre kraja i više nije dobijao priliku.

Što se Kostića tiče, on se u poslednje vreme baš na poziciji levog beka ustalio u redovima holandskog šampiona. Od prethodne reprezentativne pauze na ovamo počeo šest od osam utakmica u svim takmičenjima, a samo je protiv fenjeraša Vilema II meč ispratio sa klupe.